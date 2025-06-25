Özgür Özel, 100'üncü günde Saraçhane çağrısı yaptı: 'Kılıçdaroğlu görüşmesine' ilk kez yanıt verdi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de eylem gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Temmuz Salı, grup toplantısı saatinde İstanbul'da olacaklarını ve tutukluluğun 100 gününün muhasebesini hukuki, siyasi ve toplumsal açıdan değerlendireceklerini açıkladı. Özel, "Akşam hep birlikte Saraçhane’ye gidecek, eylem yapacağız. Öte yandan, hak mücadelesi veren herkese destek olmaya da devam edeceğiz" dedi.





"KILIÇDAROĞLU'NUN DA AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEDİLER"

BirGün'e konuşan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin ise ilk kez açıklama yaptı.

Özel, "Geçmiş dönemde de parti içi tartışmalar olduğunda anketlerde düştüğümüz de gözetilince, partiyi bu tartışmanın içine çekmeye çalıştılar. Biz ise ısrarla sürecin dışında kalmayı tercih ettik. Arkadaşlarımız, iyi niyetle Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tartışmaları sonlandıracak bir açıklama yapmasını istediler" şeklinde konuştu.

CHP kurultayının 30 Haziran'da görülecek iptal davasına ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

“30 Haziran’dan bir endişem yok. YSK kararının zaten kesin olduğu, AYM’ye itiraz süresinin dolduğu bir süreç. Sonuç değil, süreç odaklı, partiyi tartıştırmaya yönelik bir sürecin içindeyiz. Ben bu tartışmaların hep dışında kalmaya çalıştım.

Kurultayda, CHP tarihinde bir genel başkanın aldığı en yüksek oya ulaştık. İlk kez bir genel başkanın yaptığı anahtar liste, İsmet Paşa’dan beri delinmeden geçti. Olağanüstü kurultayda da delege iradesinin arkasında durdu. Tüm örgüt, bu süreçte partinin böyle bir tartışmanın içinde olmaması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Geçmiş dönemde de parti içi tartışmalar olduğunda anketlerde düştüğümüz de gözetilince, partiyi bu tartışmanın içine çekmeye çalıştılar. Biz ise ısrarla sürecin dışında kalmayı tercih ettik. Arkadaşlarımız, iyi niyetle Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tartışmaları sonlandıracak bir açıklama yapmasını istediler.

Benim ne 30 Haziran’dan ne de devamında olacaklardan bir endişem yok. Ama tutun ki böyle bir şey (Mutlak butlan kararı) oldu, seçmenlerin bize emanetini bir kenara bırakmamızı kimse bizden beklemesin. 19 Mart itibarıyla nasıl Saraçhane’ye sahip çıktıysak, partimize de sahip çıkarız.

Süreci elbette dikkatle takip ediyoruz ama Türkiye’de bu kadar ekonomik sorunlar varken bu gündem içinde boğulmayacağız. Ben veresiye defterini açmak istiyorum, birileri eski defterleri açmak istiyor. Yaşananlar, CHP’ye ve Türkiye’ye kurulmuş büyük bir tuzak. Bu tuzağa düşmemek lazım.”





"İMAMOĞLU'NA YÖNELİK İDDİALARIN TOPLUMDA KARŞILIĞI YOK"

CHP lideri Özgür Özel, erken seçim ve İmamoğlu'na özgürlük talepli mitinglerin devam edeceğini kaydederek, İmamoğlu'na yönelik iddiaların toplumda karşılığı olmadığını ifade etti.

Özel, "Bunu her gittiğimiz yerde gördük. ‘İmamoğlu'nun tutuklaması doğrudur’ diyenlerin oranı yalnızca yüzde 27… İktidar, en güçlü olduğu kentlerde bile vatandaşı bu operasyonların gerçekliğine inandıramıyor. Operasyonların gerçek olmadığına inanların oranı ise CHP’nin oyunun dahi üzerinde. Partimize, İmamoğlu’na ve arkadaşlarına yöneltilen suçlamaların toplumda bir karşılığı yok" ifadelerini kaydetti.