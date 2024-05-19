Özgür Özel: Atatürk'ün huzuruna birinci parti olmanın gururuyla çıkıyoruz

Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:59

Güncelleme: 19.05.2024 - 12:20

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkentte binlerce kişi, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde bir araya geldi. Kızılay Güvenpark'ta başlayan yürüyüşe Gençlik Caddesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde CHP milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer alıyor. Özgür Özel, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nün ardından açıklama yaptı. Özel, konuşmasında "Atatürk'ün huzuruna birinci parti olmanın gururuyla çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZİ 100 YIL ÖNCE NASIL BAŞARDIYSA ANCAK ÖYLE BAŞARABİLİRİZ"

Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Son yapılan seçimlerde gazinin partisi 47 aradan sonra 1.parti olmuştur. Burada başarının sırrını çok sayıda gazeteci yorumcu televizyoncu tartışıyor. Bana soruyorlar nasıl yaptınız diye. 1980 darbesi siyasi partilerin 1980 sendikaların örgütlenmenin bilhassa solun üzerinden talepleriyle geçti. O günden bugüne siyaset kalesinin başarı kapısını partimiz bir türlü aşamıyordu. Üzerinde 3 koca kilit vardı. Biz partimiz kongresinden değişim sloganıyla genç dinamik kadrolarla çok sayıda genç ve kadın arkadaşımızla birlikte yetkiyi aldıktan sonra oturduk önümüzdeki duruma baktık. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki CHP'nin PM'nin yaş ortalaması 43'tür. CHP'nin MYK'nun yaş ortalaması 46'dır. CHP'de MYK'da 18'i gölge kabinede bakan 1'isi cbaşkanı yardımcısı, 18 genel başkan yardımıcısı görevlidir. Sarayın yaptığı görevlendirmede 17 erkek bakan sadece 1 kadın bakan varken, o da çok önemlidir ama aileden sorumlu bakanken. Yani kadınlara mesaj sen ancak aileden çocuktan anlarsın, yaşlıya bakmaktan anlarsın, dışişleri, kültür sanat senin işin değil diyen anlayışa karşı CHP MYK'sında 18 bakanın 9'u kadın 9'u erkektir. İşte bu ekiple oturup tartıştık. Siyaset kalesinin başarı kapısı 50 yıldır kapalı, üzerinde kilitler asılı nasıl açarız dedik. Dedik ki o anahtarlar buralar da bir yerlerdedir. 100 yıl önce Gazi nasıl başardıysa ancak öyle başarabiliriz. Bugün 47 yıl sonra huzuruna ilk kez birinci parti olarak geldik, sana söz gelecek seçimlerden sonra partini iktidar yapmış olarak milyonlarla geleceğiz"