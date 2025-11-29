Özgür Özel, 4'üncü kez CHP Genel Başkanı seçildi: Oyların tamamını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ‘Şimdi iktidar zamanı’ sloganıyla düzenlediği 39’uncu Olağan Kurultayı'nın ikinci günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

Kurultay salonuna ‘Güçlü Yurttaş’, ‘Güvenli Gelecek’, ‘Kazanan Türkiye’ pankartları asıldı. Salonda ayrıca tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının bulunduğu bir pankart ve "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazan bir afiş de yer aldı.

KURULTAYDA ÇOK KONUŞULACAK PANKART

CHP’nin "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı’nda, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resimlerinin olduğu “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in salona girişi beklenirken tutuklu belediye başkanlarının ismi tek tek anons edildi, kurultay katılımcıları her isimden sonra salondakiler ‘Burada’ diye karşılık verdi.

"‘ZİNDANLARDA TUTSAK EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA SELAM"

Tüm isimler anons edildikten sonra ‘Zindanlarda tutsak edilen belediye başkanlarımıza selam gönderiyoruz’ denildi.

Öte yandan kurultay salonunda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın şarkıları çalındı.

ÖZGÜR ÖZEL KURULTAY SALONUNDA

CHP lideri Özgür Özel, saat 10.15'te Ankara Spor Salonu'na geldi.

Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte, oluşturulan platform üzerinden seyircileri ve delegeleri selamladı.

Özel, kurultay salonunda eşi Didem Özel, ve CHP eski genel başkanlarından Murat Karayalçın ile yan yana oturdu.

CHP liderinin yanında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Muharrem İnce gibi isimler de yer aldı.

AKP, DEM PARTİ GİBİ SİYASİ PARTİLER DE CHP KURULTAYINA KONUK OLARAK DAVET EDİLDİ

Kurultay'a AKP'den Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, DEM Parti'den ise Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, PM üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat katıldı.

Kurultayı Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, İYİ Parti, Liberal Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, SOL Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi'nden temsilciler de takip etti.

BİRÇOK YABANCI SİYASİ PARTİ VE BÜYÜKELÇİLİKLER KURULTAY'I TAKİP ETTİ

KKTC'den Halkın Partisi (HP), Tam Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Bulgaristan Sosyal Demokrat Partisi (PBS), Yunanistan'dan SYRIZA ile Avrupa'daki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı partileri adına temsilciler Kurultayı takip etti.

Öte yandan Afganistan, Avusturya, Bangledeş, Belçika, Çin, Avrupa Delegasyonu, Fransa, Almanya, Yunanistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kosova, Kırgızistan, Hollanda, Norveç, Pakistan, Filistin, Romanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği adına da Kurultay'ı takip eden yetkililer yer aldı. Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve öğretim üyesi de Kurultayı takip etti.

ALMANYA SDP EŞ GENEL BAŞKANI'NDAN, CHP KURULTAYINA MESAJ

Almanya SPD Eş Genel Başkanı Almanya Başbakan Yardımsıcı Lars, CHP kurultayına mesaj gönderdi.

Lars’ın mesajında, özetle şunlar kaydedildi:

"Zor zamanlarda düzenlenen parti kongrelerinize iyi duygularımı gönderiyorum. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için verdiğiniz mücadeleyi takip ediyoruz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin sürekli aşındırılmasını üzüntüyle izliyoruz. Muhalif siyasetçilere yönelik hareket ettirmeme çabası kaygı vericidir. Halkın gerçek sorunlarını dile getiriyorsunuz. Derin ve sarsılmaz işbirliğimizden emin olabilirsiniz."

EKREM İMAMOĞLU, KURULTAYA MESAJ GÖNDERDİ

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

İmamoğlu, iktidarın baskı politikalarına vurgu yaptığı açıklamasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal duruma ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye'nin Meclis'le değil Saray'la yönetildiğini belirten İmamoğlu, ülkenin bir reform hamlesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti. İmamoğlu, bunu ancak CHP'nin gerçekleştirebileceğini söyledi.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili CHP'liler sizi Silivri zindanından selamlıyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, uzun zamandır zorlu bir süreçten geçen ülkemiz büyük bir kavşağa yaklaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 seçimlerinden 1. parti olarak çıktıktan sonra yaşadıklarımız tarihsel bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. 23 senedir ülkeyi yönetenler kaybetmeye mahkum oldukları iktidarı bırakmaya hazır değil. 19 Mart 2025'ten beri yaşadıklarımız iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvurabileceklerini gösteriyor.

Türkiye'yi iktidarların demokratik seçimler yoluyla değiştiği bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Böyle bir eşikteyiz. Fakat biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demekten vazgeçmeyeceğiz. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı, rejimlerin en faziletlisi olan Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye haline getirmek zorundayız. 39. kurultayımız bu tarihsel eşikten nasıl geçeceğimizi tayin edecek, seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük. Partimiz için de, ülkemiz için de. Kurultayımız yeni programla partimize yön verirken, ülkemize de yol gösterecek. Seçeceğimiz yeni yönetimle partimizi güçlendirirken, milletin de yolunu açacak."

İMAMOĞLU: "BU KURULTAY ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ..."

İmamoğlu, mesajına şöyle devam etti:

"39. Kurultayımız bu tarihsel eşikten nasıl geçeceğimizi tayin edecek, seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük. Milyonların ümidi biziz.

Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi. Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025’ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor.

Şimdi sorumluluk bizim. Sorumluluk, görev biz CHP’lilerin. Milyonların arzusuna sahip çıkacağız. Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz. Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır."

Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na gönderdiği mesajın tamamı için tıklayın.

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDEN HAYKIRDI: 'SÖZ VERİYORUM...'

İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye çıkarak kurultayın ikinci gününün açılış konuşmasını yaptı.

Özel, kürsüye "İktidar, iktidar, iktidar" sloganlarıyla çıktı.

CHP lideri Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Birlikte türküler söyledik. Birlikte göğüsledik zoru biz. Güzeli birlikte düşledik. Sesimiz kısık çıktı bazen. Yine de türküler söyledik. Sendeledik yolda ilerlerken ama hiç geriye dönmedik. Kim demiş sustuk? Kim demiş sustuk? Kim demiş direnmeyip teslim olduk? İşte teslim olmayanlar burada. İşte teslim olmayanlar burada. İşte direnenler burada. Merhaba dostlarım. Merhaba dostlarım. Merhaba dostlarım. Merhaba. Merhaba merhaba. İki yıl sonra yine omuz omuza, yürek yüreğe aynı salondayız.

İki yılda kara kışlardan dar yollardan geçtik. Bize ömür biçenler oldu.Dayanamazlar dağılırlar dediler. Vazgeçerler dediler. Teslim olacaklar dediler. Ama yine buradayız. Ayaktayız. Bin kere budadılar körpe dallarımızı. Bin kere kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kere korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Hepiniz, hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 81 ilde 973 ilçede Baba ocağının Baba ocağının bacasını tüttürenler burada."

ÖZEL: "ATATÜRK'ÜN YAKTIĞI ATEŞİ SÖNDÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEMİŞTİR"

"Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Bundan sonra da yetmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye yön veren Türkiye'nin kurucu iradesini temsil eden partidir. Bizde kurultay varsa ülkenin gündemi o kurultaydır. Her kurultay öncesi ülkeye bir seçim ruhu, seçim havası hakim olur. Kurultaylarımız hem partiyi hem ülkeyi değiştirme görevi ve sorumluluğu taşır. Sizler Sivas Kongresi'ndeki 41 delegenin bugünkü temsilcilerisiniz.

Birileri ülkede sandığı kaldırmaya çalışırken mahallelerden başlayarak mahallelerimize koyduğumuz sandıklardan ilçeye, ilçe kongrelerinden ile il kongrelerinden bu salona görevlendirilen ve omuz başlarında 2 milyon üyemizin hem de 86 milyon vatandaşımızın yüklerini, sorumluluğunu taşıyorsunuz.

Bu kurultayda vereceğiniz kararla partimizi iktidara taşıyacak kadroları belirlemeye geldiniz. Bunun için bu önemli günde buraya bu görevi yapmaya büyük bir disiplinle kararlılıkla gelen tüm delegelerimizin şahsında Cumhuriyet Halk Partisi Örgütünün ve tüm üyelerinin karşısında saygıyla eğiliyorum. Hoş geldiniz. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. İyi ki birlikteyiz."

ÖZGÜR ÖZEL, ALTAN ÖYMEN'İ ANDI

"Altan abi oradan hepimize gurur duyan, özlem duyan gözlerle bakıyor. Bir önceki kurultayda birlikteydik. Saraçhane'de otobüsün üstünde birlikteydik. Hikmet Başkanımızla biraz önce telefonda konuştuk. Çok yakında otobüsün üzerinde olacağının sözünü, müjdesini buradan vererek sevgili Hikmet Çetin'i selamlıyorum Genel Başkanımızı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Sayın Murat Karayalçın'la birlikte örneğin tüzüğün mevcut genel başkan imza toplamaz. Talebi halinde adaydır. 70 imza toplamıyorsa zaten aday olmaz.

Ama imzaları mevcut genel başkan hiç toplamaz. Aday olanlar da %5'i ile aday olabilirler diyerek o bu sefer kullandığımızda ne kadar işe yarayan, tartışmaların önünü kesen gerçek konuşulacak gündem yerine gündeme sis etkisi yapacak uygulamayı genel başkanlarımızın önerisiyle örneğin tüzüğümüze derç ettik. Ve o 4-9 Eylül Kuruluş Haftası fikriyle delegelerimizin bunu tüzüğe koymasıyla bu sene de 4-9 Eylül'ü 4 Eylül Sivas Kongresi'nden 9 Eylül hem ülkenin düşman işgalinden kurtulduğu sembol güne, hem partimizin kurulduğu güne, kapatılan partimizin yeniden kurulduğu güne atfen 4-9 Eylül Kurtuluş Haftamızı bu sene yine coşkuyla kutladık."

"SÖZ VERİYORUM" DEDİ TÜM SALON AYAĞA KALKTI

"Ve size bu kurultaydan, geçen kurultayda olduğu gibi bir söz vererek ayrılmayı ve bu sözü tutmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Geçen kurultay bu salonda, bu kürsüde 1970'lerde rahmetli Ecevit'in yaptığı gibi girdiği ikisi yerel, ikisi genel tüm seçimlerden partisini birinci çıkardığını, bizim de bunu başaracağımızı, eğer bunu başaramazsak, eğer bunu başaramazsak bu görevde kalmayacağımızı söylemiştim.

Bu sözü verdikten 4 ay, 5 ay sonra bu sözün ilk adımını atmak, bu sözü ilk sınavda verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu. Şimdi buradan, bu kurultaydan, 40. kurultayımızdan tarih önünde söz veriyorum: Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır."

Özel'in bu sözlerinin ardından tüm salon ayağa kalktı ve alkışladı.

ÖZEL'DEN ÇOK KONUŞULACAK ÇIKIŞ: O SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA MI?

Özgür Özel'in, kurultay günü Sabah gazetesine konuşan ve "CHP arınmalı" diyen eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 39'uncu CHP Olağan Kurultayı'ndan yanıt verdiği iddia edildi.

Özel şöyle konuştu:

"Müesses Nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses Nizama işbirlikçi olanlara kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. Çünkü bu parti artık seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak."

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesine verdiği röportajda, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" açıklamasını yapmıştı.

Özgür Özel'in, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmanın tamamını okumak için tıklayın.

Özel, çarpıcı konuşmasının ardından alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüden indi.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN TEK BAŞVURUYU ÖZEL YAPTI

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için başvuru süresi tamamlandı.

Kurultayda genel başkan adaylığı için tek başvuruyu Genel Başkan Özgür Özel yaptı.

Özel'in, Kurultay Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na, "Tüzüğümüzün 51/2 maddesi 'Mevcut Genel Başkan isteği üzerine adaydır imza toplamaz, adına imza toplanamaz' ifadelerine haizdir. Bu tüzük maddesi uyarınca 39'uncu Olağan Kurultay'da Genel Başkan adayıyım" dilekçesi okundu.

Divan, genel başkanlık için başka başvuru olmadığını ilan etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kurultay Divan Başkanı Ayşe Ünlüce, divana sadece bir adaylık başvurusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Evet, bize ulaşan, divanımıza ulaşan başvuruyu okuyorum. 'Cumhuriyet Halk Partisi 39'uncu Olağan Kurultay Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na. Tüzüğümüzün 51/2 maddesi mevcut Genel Başkan isteği üzerine adaydır. İmza toplamaz, adına imza toplanamaz hükmünü haizdir. Bu hüküm uyarınca 39'uncu Olağan Kurultay'da genel başkan adayıyım. Saygılarımla, Özgür Özel, Genel Başkan.' Öğleden sonraki seçimi başlattığımızda tek aday olarak Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayıdır."

PM VE YDK İÇİN ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için adaylık başvuruları başladı. Başvurular yarın saat 08.30'a kadar yapılabilecek.

GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞLADI

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği Genel Başkanlık seçimi saat 15.30'da başladı.

ÖZGÜR ÖZEL OYUNU KULLANDI

Özgür Özel, CHP 39. Olağan "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı'nda oyunu kullandı.

ÖZEL'DEN "DOST-DÜŞMAN" VURGUSU

CHP lideri Özgür Özel, genel başkanlık seçimi için oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama da yaptı.

Özel şunları ifade etti:

"Bundan önceki iki tanesi maalesef olağanüstü şartlarda. Birisi 19 Mart darbesini takip ederken partiye bir kayyum ihtimalini geri püskürtmek içindi. Bir diğeri de 21 Eylül tarihinde yargı eliyle partinin yönetimine yapılmaya çalışılan bir darbeye karşı tedbir mahiyetindeydi.

Tabii bununla birlikte yazın ortasından itibaren mahallelerden başlayarak bugün bu salonda gördüğünüz tüm delegelerimiz Türkiye'de 2 milyon üyemizin mahallelerde kullandığı oylarla başlayarak buraya kadar seçildiler.

Olağan kongre takvimimizi burada tamamlıyoruz. Buradan sonra önümüzdeki birkaç gün içinde mazbatamızı aldıktan sonra da bu 2 yıl önce başlayan ve aslında 19 Mart seçimini, 31 Mart seçimini kazanmamız ve CHP belediyeciliğinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüttüğünün görülmesiyle partimizi hedef alan o süreci sakatlamaya çalışan bütün gayretlerin boşa düştüğü bir noktaya geldik."

"DOSTU DÜŞMANI AYIRMAKTA USTALAŞTIK..."

"Bunları Türkiye'nin yaşamaması gerekiyordu. Hepimiz için can sıkıcı bir durum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından biz bu süreçlerden alnımızın akıyla birbirimizle olan geçmişteki tüm rekabetleri bir yana bırakarak önceki dönem delegelerimizin bütünleşmesiyle, İstanbul delegelerimizin bütünleşmesiyle, bugün yeni delegelerimizin, siz de gördünüz, hep bir arada omuz omuza durmasıyla bu süreçleri atlattık.

Savaş meydanlarında kurulmuş partinin bunlara pabuç bırakmayacağını biz biliyorduk da dosta da olmayana da gösterdik. Bugün bizim açımızdan yeni bir başlangıçtır. Bu yeni başlangıçta biz de mertçe rekabet etmek isteyen herkese rekabete hazırız. Bizi halen daha yıldırmaya çalışıyorlarsa ve soruyorlarsa ki nasılsınız diye, biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta..."

MANSUR YAVAŞ DA OYUNU KULLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin 39. kurultayında oyunu kullandı.

Yavaş, "Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi muhalefette son kurultayımız olsun inşallah" dedi.

"YEREL YÖNETİCİLERİMİZ YARGI TACİZİ ALTINDA"

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de oyunu kullandı.

İmamoğlu, “Genel başkanımızı seçtik. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Özgür Çelik ise, “Bugün Genel Başkanımızı bir kez daha Genel Başkan olarak seçtik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel son 2 yılda 4. kez Genel Başkan seçiliyor. Yerel yöneticilerimiz çok büyük bir yargı tacizi altında. Bir yanıyla da partimizin kurumsal kimliği bir yargı kıskacında. Bu nedenle 4. kez Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i seçmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda geçerli 1333 oyun tamamını alan Özgür Özel, böylece bir yılda üçüncü kez, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

Özel teşekkür konuşmasında yaptığı mitinglerden bahsetti.

KURULTAYIN 28-29-30 KASIM PROGRAMINDA NELER VAR?

28-29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen kurultayın ilk gününde CHP’nin 17 yıl sonra değişiklik yapılan parti programı oylandı ve kabul edildi.

29 Kasım Cumartesi günü (bugün) genel başkan seçimi yapıldı. 30 Kasım Pazar günü Parti Meclisi üye seçimi yapılacak.

DÜN NELER YAŞANDI?

CHP'nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlediği 39. Olağan Kurultay, 28 Kasım'da Ankara’da başladı.

Seyircisiz yapılan ilk günde salona “İmamoğlu’na özgürlük”, “Umut burada, iktidar yolunda”, “Özgür Türkiye, özgür kadınlar” gibi mesajlar içeren pankartlar asıldı.

Ayrıca hayatını kaybeden Altan Öymen ve Ferdi Zeyrek için anma pankartları, tutuklu başkanlarının fotoğrafları ve Saraçhane’deki “Önce adalet, önce hürriyet” pankartı da salonda yer aldı.

Kurultaya; Murat Karayalçın, Önder Sav, Muharrem İnce, Dilek İmamoğlu, Mansur Yavaş ve İBB Başkanvekili Nuri Arslan gibi isimler katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise katılmadı.

Saat 10.00’da yeterli çoğunluk sağlandı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla kurultay başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan başkanlığına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce oy birliğiyle seçildi. Ünlüce’nin önerdiği sekiz il başkanının yer aldığı divan heyeti de delegelerce onaylandı.

Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Selin Sayek Böke’nin başkanlık ettiği Program Komisyonu ile Gül Çiftci’nin yönettiği Tüzük ve Yönetmelik Komisyonu kuruldu.

Kurultayda Özel dönemini anlatan “İki Yılımız”, “Mücadele” ve “Kimsesizlerin kimsesi CHP” başlıklı videolar gösterildi.

PARTİ PROGRAMI

CHP’nin yeni programı, 14 aylık bir çalışmanın ardından delegelere sunuldu. Programın tanıtımını Selin Sayek Böke yaptı. Ardından 17 gölge bakan kendi alanlarında konuşmalar yaptı.

Delegelerin önerileri doğrultusunda yapılan son düzenlemelerin ardından program oy birliğiyle kabul edildi. Redaksiyon yetkisi MYK’ya verildi.

Gündemin altıncı maddesinin tamamlanmasıyla birlikte, yarın yapılacak genel başkanlık seçimleri için adaylık başvuruları açıldı.

Günün son bölümünde tüzükte 10, yönetmelikte 5 madde değiştirildi. Maddeler led ekrandan sunularak oylandı. Hiçbir öneri gelmedi, tüm değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi.