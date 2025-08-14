Özgür Özel açıklamıştı: Murat Kapki'den 'Mücahit Birinci' ifadesi!

İş insanı Murat Kapki, İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanmış ancak tahliye edilmemişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat Kapki'nin eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci hakkında şikayette bulunduğunu belirterek kendisine rüşvet teklif edildiğini söylediğini ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapki'nin iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Murat Kapki, Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında bugün Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda ifade verdi.
Kapki, ifadesinde şunları söyledi: