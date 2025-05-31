Özgür Özel adres verdi, çağrı yaptı: 'Kimse unutulur diye hesap yapmasın'

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim için başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri sürüyor.

Yarın, bu kapsamda Antalya Kepez'de miting düzenlenecek. 1 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek miting Turgut Özal Kapalı Spor Salonu Önü'nde saat 18'de başlayacak.

"SANDIK GELENE KADAR"

CHP lideri Özgür Özel de miting öncesi yaptığı çağrıda, "Kimse, Ekrem Başkan ve arkadaşlarımız unutulur diye, ‘yaptığım zulüm yanıma kalır’ diye hesap yapmasın.

O sandık gelene kadar, Ekrem Başkan ve tüm siyasi tutuklular özgür kalana kadar meydanlardayız!

Yarın Antalya Kepez’de buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.