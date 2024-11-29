Özgür Özel, Ahmet Özer'i cezaevinde ziyareti sonrası konuştu: 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:17

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevi'ne geldi. Burada Ahmet Özer'i ziyaret eden Özgür Özel, daha sonra cezaevi önünde açıklama yaptı.

"Bir kanaat önderi, akademisyen ve belediye başkanını ziyaret etmek zorunda kaldım. Bu cezaevinde Tayfun Kahraman, Nasuh Mahruki, Can Atalay, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı gibi suçları bu ülkedeki hak mücadelesine nefes vermek olan bu kişiler muhalif tutumlarından dolayı burada tutuluyorlar" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Ben bu cezaevinde İlker Başbuğ'u, Mehmet Haberal'ı ziyaret etmiştim. Hepsinin kumpastan yattığını biliyoruz. O kumpasları kuranlar şimdi devlete karşı darbe girişiminden burada yatıyorlar. Belediye kapısını balyozla kıranlar, aramaları FETÖ'nün ilk dönemleri gibi avukatsız yapanları gördük sonlarını da biliyoruz. Şimdi aynı şeyi yapanlara diyoruz. Hukukun dışına çıkmayın. Hukukun dışına çıkanlara günü geldiğinde hukuk bir şey yapamıyor. Burada 30 gündür tuttuğunuz Ahmet Özer kısa sürede 3 aşevi açmış, '6 tanesinin inşası sürüyordu' dedi. '70 caddeye asfalt attık, 'Esenyurt gibi bir yerde 100 bin metrekarelik devasa bir park yaptık' dedi.

"BUNUN HESABINI SİZ DE VERİRSİNİZ"

Partimizin 16 yıldır üyesi olan seçilmiş belediye başkanımıza bu muameleyi kabul etmiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Ahmet Özer suçsuzdur. Yaratılan algı operasyonu onur kırıcıdır. Avukatsız işlemler hukuksuzdur. 'Dosya bana gizli, avukatlarıma gizli, basına açık' diyor.

200 sanığın olduğu iddianame 4 günde yazılırken, tek sanıklı iddianame 1 aydır yazılamıyor. İddianameyi bir an önce yazın. Hakimini heyetini bulsun, orada suçsuzluğumuzu ispat edelim. Daha önce FETÖ'nün yaptığı gibi yalancı şahitle, ona attıracağınız yalanlarla ne uydurursanız uydurun tarih bunu açığa çıkarıyor. Bunun hesabını o sanık da verir, siz de verirsiniz. Sanığa bir şey olmazsa ona o yalanı attıran hakime bir şey oluyor.'

"4 SAYFA SAVUNMAYI OKUTMADILAR"

Bir şeyi ilk kez açıklayacağım. Sayın Ahmet Özer'in tutukluluğunun birinci ayında tutukluluğunun değerlendirilme durumu var. Arada gizli tanık olduğu için avukatları duruşma istedi. Ahmet Özer, 4 sayfa savunmasıyla geldi. Tıraşını oldu, takım elbisesini giydi. Hakim karşısına geçti, söze başladı. 'Ahmet Bey, tutukluluğunuzun devamına karar verdim.' Dedi ki 'Beni dinlemeyecek misiniz?' 4 sayfa yazının okunmasına tahammül etmeyip hemen 'Ben devamına karar verdim' diyorlar. Bir akıl, Ahmet Özer'le, onu seçenlerle psikolojik harp yürütüyor. Direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Ahmet Özer'e 'sen ne yaparsan biz kararımızı verdik' diyorlar. Dimdik ayaktayız, durmayacağız.''

"AKIN GÜRLEK CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e de seslenen Özel, "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yatarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurtdışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Tövbe et, istifa et, çekil. Kamuoyunun önünde de ki 'bir yanlışın içindeydim, pişmanım'. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma" dedi.

"BİR TARAFTAN 'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' DİYECEKSİNİZ..."

İddianamenin bir an önce yazılmasını talep eden Özel, "Heyet dosyayı görüşsün ve suçsuzluğumuzu bir an önce ispat edelim. Bu kampus bunun onlarcasına sahip, bunlardan vazgeçin. Ahmet Özer'in tutukluluğunun birinci ayında bunun değerlendirilmesi lazımdı. 30 günde bir rutin bir uygulama. Ahmet Özer duruşma için ekran karşısında hakim karşısına geçti. Söze başladığı anda hakim bey 'Tutukluluğunuzun devamına karar verdik' dedi. Savunmasını dinlemeden tutukluluğun devamına karar verdi. Bu iddianamenin yazılması gecikirse hukuki ve siyasi yönden çok daha aktif yollarla bu işlerle mücadele ederiz. Bir tarafta Abdullah Öcalan'a özgürlük diyeceksiniz bir tarafta Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarına sadece Kürt olduğu için operasyon yapıp kayyum atayacaksınız. Bizim çizgimiz belli. Barıştan kardeşlikten yana, terörün bitmesinden yana etkin ve şeffaf bir tutum içindeyiz. Kimsenin itiraz etmeyeceği bir mutabakatla bu sorunun çözülmesinden yanayız. Başka bir planın parçası değiliz, olmayacağız" ifadelerini kullandı.