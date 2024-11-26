Ahmet Özer'den gizli tanık' iddiasına yanıt: 'FETÖ'nün kumpas davalarındaki yöntemi...'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:04

Güncelleme: 26.11.2024 - 13:05

Tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, haklarında PKK üyeliğinden adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle görüştüğü iddiasına ilişkin "her gün onlarca kişi ile telefonla görüştüğünü, konuştuğu kişilere GBT’sini soracak durumu olamayacağını" söyledi.

'TELEFON KAYDININ KİME AİT OLDUĞU BELLİ DEĞİL'

Cezaevinden BBC Türkçe'nin yazılı sorularını yanıtlayan Özer, PKK yöneticilerinden Remzi Kartal ile 2015 yılında 14 kez görüştüğü iddiasıyla ilgili “böyle bir görüşmeyi yaptığını hatırlamadığını” belirtti.

Özer, şöyle dedi:

“Zaten bu görüşmelerin 2015 senesinde yapıldığı iddiası var. Yani yaklaşık 10 sene önce. Kaldı ki gösterdikleri telefon kaydının kime ait olduğu dahi belli değil. SMS gönderme ve konuşma içerikleri ise yok. On dört kez diye ileri sürdükleri sözde görüşmelerin ise yarısını SMS gönderme oluşturuyor. Dolayısıyla bu iddia hiçbir kanıta dayanmıyor.”

'GİZLİ TANIK BANA SORULMADI'

Özer, 'gizli tanık' iddiasıyla ilgili “Hakkımdaki delillerin yetersiz olduğu anlaşılınca, geçmişte FETÖ’nün kumpas davalarda yaptığı bir yöntem izlenimi veren sözde gizli tanık unsuru devreye alındı. Sonrasında da tutukluk itirazımızın reddine gerekçe yapıldı. Eğer gizli tanıklık var idiyse beyanı bana neden sorulmadı, yok idiyse bir günde nasıl icat edildi?” diye sordu.

'BARIŞ ADINA HER ADIM DESTEKLENMELİ'

2013’teki çözüm süresinde Meclis'te görüşlerine başvurulan Özer, yeni süreç tartışmalarıyla ilgili de “Barış ve toplumsal uzlaşı adına atılan her adım desteklenmeli. Bu teklifin MHP ya da başka bir partiden gelmesinin öneminin olduğunu düşünmüyorum” dedi.