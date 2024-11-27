CHP lideri Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret edecek: 28 gün sonra 'izin' çıktı
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşecek.
Adalet Bakanlığı, 28 gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Silivri Cezaevi'ni ziyaret için izin verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da ziyaret edecek.
İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabahı evinde gözaltına alınmış ve "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim günü Özer'in görevden alındığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atandığını duyurmuştu.
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