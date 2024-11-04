Özgür Özel: Ahmet Türk barış güvercini, yanında olacağım

Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:12

Güncelleme: 04.11.2024 - 13:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına ilişkin konuştu.

Özel, "İlk uçakla Mardin'e gideceğim, Ahmet Türk'ün yanında olacağım" dedi.

Sözcü gazetesini ziyaret eden Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada "Altın kemer bellerinde durdukça her şeyi yapabilirler. 31 Mart'ta altın kemer el değiştirdi. Artık birinci parti değiller. Bunun yarattığı stres, ikinci parti olmaları, CHP'nin hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak hem de Meclis çoğunluğunu sağlayacak bir başarıyı gösterdiğini görünce akışı değiştirmek için her yola başvurdular" dedi.

'MİLLETİN İRADESİNE DARBE VURDULAR'

Sözcü'nün aktardığına göre, Özel'in açıklamaları şöyle:

"Meclis Başkanı'nı kullanarak Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaya açmayı göze aldılar. Biz Anayasa değişikliğinde yokuz. İsrail saldıracak gündemi yarattılar, kapalı oturumunda anlat dedik, iddiaların altını doldurmadıklarını ifşa ettik, o gündemden de aradıklarını bulamadılar. Son yaptıkları son iş milletin yerel seçim iradesine darbe yapmak oldu.

Önce Esenyurt'un iradesine darbe yaptılar, şimdi de Mardin, Batman ve Halfeti ile devam ediyorlar. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Demokrasilerde sözün bitmemesi lazım. Seçmenin kullandığı oyu ve siyasi muhatapları dikkate almayıp elindeki gücü asimetrik olarak, barbarca kullanan bu küstah anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

'AHMET TÜRK'ÜN YANINDA OLACAĞIM'

İlk uçakla Mardin'e gideceğini belirten Özel, "Esenyurt gündemiyle ilgili 4 gündür İstanbul'daydık. İlk uçakla Mardin'e gideceğim. Diyarbakır'dan Mardin'e geçecekken TUSAŞ'a saldırı olmuştum, dönmüştüm. Ahmet Türk'ün yanında olacağım. Ahmet Türk barış güvercini, bilge kişidir. Mardin'in iradesine üçüncü kez darbe vurdular" dedi.