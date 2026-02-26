Özgür Özel 'AKP'nin paçasından yolsuzluğun aktığı bir dönemdir' demişti: Ekrem İmamoğlu İBB’nin ‘teftiş’ tablosunu açıkladı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ‘denetim’ raporlarını paylaştı.

İmamoğlu paylaşımına “DUYANLARA, DUYMAYANLARA

Sayın Genel Başkanımız 24 Şubat tarihinde açıkladı. Tablo ortada. Başka bir şey söylemeye gerek yok” notunu düştü.

Söz konusu raporda 2014-2019'da AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemde toplam 147 teftiş söz konusuyken, 2019-2025 arasında 1590 kez normal 2 kez de genel teftiş söz konusu.

İmamoğlu'nun tablosunda ise şu bilgiler yer alıyor:

Belediye Başkanına Yönelik: İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yürütülen soruşturma sayısı AKP döneminde toplam 27 iken, İmamoğlu döneminde bu sayı 62’ye yükseldi.

İBB, İSKİ ve İETT İştirakleri: İçişleri Bakanlığı, Sayıştay ve Savcılık kanalıyla yapılan denetimler AKP döneminde 120 iken, 2019 Temmuz - 2025 Kasım döneminde bu rakam 1150'ye ulaştı.

“İBB’NİN 56 BÜYÜK YOLSUZLUK DOSYASIYLA AK PARTİ’NİN…”

CHP lideri Özgür Özel partisinin mitinginde şunları söylemişti:

“Bakın en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetim komisyonu raporlarından bir tane bile ‘Kamu zararı vardır’ deyip suç duyurusunda bulunulmamış. Bunu duyunca sanki şöyle düşünebilir insan. ‘E İBB CHP’de. Ondan dolayı tabii ki kusur bulmamıştır.’ 2019-23 arasını konuşuyoruz. Ancak AK Parti’nin dönemine ilişkin tam 56 farklı dosyada kamu zararı olduğu, ihaleye fesatlar karıştırıldığı, hatalı satın almalar yapıldığı, kayırmacılıklar yapıldığı ortaya çıkmış, bu 56 dosyanın tamamı o dönemin İçişleri Bakanı tarafından İBB’nin elinden alınmış, o günden bugüne tek işlem yapılmamıştır. İstanbullular şunu bilsinler ki, AK Parti dönemi İBB’nin 56 büyük yolsuzluk dosyasıyla AK Parti’nin paçasından yolsuzluğun aktığı bir dönemdir. AK Partili eliyle üstü örtülmüştür.”