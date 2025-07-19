Özgür Özel: Altan Öymen'in yeri nasıl doldurulur bilmiyorum, başımız sağ olsun

Trabzon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altan Öymen’le ilgili şunları söyledi:

“Bu sene 75’inci üyelik yıldönümünde konuştuk. CHP tek başına iktidarı Demokrat Parti’ye kaybettiği gün, genç yaşında şimdi partiye sahip çıkma zamanıdır deyip, partiye kaydolmuş, en zor zamanda CHP bayrağını yere bırakmayıp, genel başkanlık görevini Altan ağabey formülü ile üstlenen, partimize ve Türkiye’de sosyal demokrat siyasete çok önemli katkısı olan biri.

Birisi bana gençlerden CHP’yi ve Cumhuriyet tarihini nereden öğrenirim dediğinde; ilk başvuru kitabı Altan Öymen’in değişim yılları ve devamındaki kitaplarıdır.

19 Mart sürecinde direndiğimiz sürece Saraçhane’ye gelip otobüsün üstüne çıktı ve 75 dakika orada otobüsün üzerinde durdu. Sandalye, tabure teklif ettiler kabul etmedi. Dimdik ayakta durdu.

Kendisinden nezaket öğrendik, siyasette çok şey öğrendik yerini nasıl doldurulur, bilmiyorum. Cenaze töreni düzenlenecek, bizler de orada olacağız.

Akciğerinde bir tümör vardı, o tümörden dolayı ameliyat olmaya direndi ve doktorlar ikna etti, ameliyat oldu ardından dördüncü gün beni ayakta karşıladı.

Her şey çok iyi gidiyordu ancak kan değerleri kötü çıkınca hastaneye yattı ve bir hastane enfeksiyonu ile beraber maalesef zatürre oldu.

Günlerdir de yoğun bakımdaydı ve maalesef acı haberi aldık.

Tüm partililerimizin ve Türkiye’nin başı sağ olsun.”