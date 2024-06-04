Özgür Özel Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarını ziyaret edecek
CHP lideri Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu hafta, 31 Mart’ta AYM’de
yapılan seçimle 15 üyeden dokuzunun oyunu alarak başkan seçilen Kadir Özkaya’yı
ziyaret etmesi bekleniyor.
Özel ve CHP heyeti, AYM Başkanı Özkaya’ya hayırlı olsun
ziyaretinde bulunacak.
ÖZEL'İN ZİYARETLERİ SÜRECEK
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel’in yargının
başında bulunan kurumların başkanlarına ziyaretleri sürecek.
Özel’in sonraki ziyaretleri; seçimleri 37 turda tamamlanan
ve sonucunda Ömer Kerkez’in başkanı olduğu Yargıtay ve mevcut Başkan Zeki
Yiğit’in yeniden seçildiği Danıştay’a olacak.
Parti kurmayları ziyaretlerin çerçevesinin yargının
başındaki isimlere bir “tarafsız kalın” ve “mesleğiniz hangi etik çerçeveyi
gerektiriyorsa ona bağlı kalın” daveti olacağını kaydetti.
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