Özgür Özel Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarını ziyaret edecek

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:33

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu hafta, 31 Mart’ta AYM’de yapılan seçimle 15 üyeden dokuzunun oyunu alarak başkan seçilen Kadir Özkaya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Özel ve CHP heyeti, AYM Başkanı Özkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak.

ÖZEL'İN ZİYARETLERİ SÜRECEK

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel’in yargının başında bulunan kurumların başkanlarına ziyaretleri sürecek.

Özel’in sonraki ziyaretleri; seçimleri 37 turda tamamlanan ve sonucunda Ömer Kerkez’in başkanı olduğu Yargıtay ve mevcut Başkan Zeki Yiğit’in yeniden seçildiği Danıştay’a olacak.

Parti kurmayları ziyaretlerin çerçevesinin yargının başındaki isimlere bir “tarafsız kalın” ve “mesleğiniz hangi etik çerçeveyi gerektiriyorsa ona bağlı kalın” daveti olacağını kaydetti.