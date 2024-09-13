Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi için düzenlenen törene katıldı: 'Ayşenur bugünün, bu çağın Deniz Gezmiş'idir'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:28

Güncelleme: 13.09.2024 - 15:49

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmesinin ardından Ezgi için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen törende İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan dua edildi. Türk aktivist Eygi'nin naaşı yarın Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilecek.

"BÜTÜN SOLCULAR GİBİ, BÜTÜN SOSYAL DEMOKRATLAR GİBİ, YÜREK FİLİSTİN DAVASININ ARKASINDADIR"

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biraz önce Ayşenur Ezgi Eygi'yi karşıladık. Ayşenur, Amerika'da yaşayan ailesi Didim'de ikamet eden, annesi Antalyalı, babası Denizlili bir kardeşimiz. Ayşenur bugünün, bu çağın Deniz Gezmiş'idir. Sol, sosyalist görüşte birisidir. Ve bütün solcular gibi bütün sosyal demokratlar gibi yürek Filistin davasının arkasındadır. 1970'lerde Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la oluşturduğu çizgi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak benim çizgimi onun Arafat'la kurduğu ilişki benim Mahmut Abbas'la kurduğum ilişkiyi belirliyorsa, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tutum da Türkiye'deki ve tüm dünyadaki solcu öğrencileri, sosyalist öğrencileri etkilemektedir. Onların tutumunu belirlemektedir. Geçtiğimiz dönemde Deniz Gezmiş'in Filistin kamplarında kaldığında en yakın arkadaşı olan İsa'nın ölüm döşeğinde Deniz Gezmiş için Türkçe'ye çevirttirdiği bir kitabı bize yolladığını ve ‘Deniz Gezmiş'in izinden gelenlere selam olsun’ diyerek oğlu tarafından Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin başkanınca bize teslim edildiğini ifade etmiştim" dedi.

"FİLİSTİN TÜM SOLCULARIN, SOSYAL DEMOKRATLARIN TAM BURASINDADIR"

"Filistin davası Türkiye'de bütün Türkiye'nin davasıdır. Ama bilhassa solun davasıdır" diyerek açıklamalarını sürdüren Özel, şunları kaydetti:

* 1970'lerde nasıl bir başımıza, Filistin'in arkasında durduysak, bugün de her türlü hamasetten, her türlü iç siyasete alet etme çabalarından ve Filistin davasını sanki bir sağ siyasi görüşün davası gibi göstermeye ve çalışanların tüm tutumlarının halefinde Filistin tüm solcuların, sosyal demokratların (kalbini göstererek) tam burasındadır.

* Bunu evladımız, biraz önce naaşını karşıladığımız evladımız hayatını ödeyerek göstermiştir. Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Didim Belediyemiz yakından takip ediyorlar. Biz takip ediyoruz. Cenazesi yarın saat 13:30'da Didim'deki törenden sonra defnedilecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

"İSRAİL DEVLETİ TARİH ÖNÜNDE HESABINI ÇOK ZOR VERECEKTİR"

* Buradan amasız, fakatsız olarak İsrail'in mezalimini, yaptığı devlet terörünü bir kez daha kınamaktır hepimize düşen. Hamas'ın kasım ayının başlarında daha bir senesi olmadı. Gece yarısı yaptığı saldırılara misilleme diye başlayıp bunu kendince bir fırsata çevirip bir yanda meşru müdafaa hakkını kullanıyorum diye gösterip bir yandan soykırıma girişen İsrail devleti bunun tarih önünde hesabını çok zor verecektir. Yahudiler büyük zulüm gördüler. Soykırıma uğradılar. Ve bu dünyada herkes onların uğradığı soykırımın karşısında onların yanında yer alıyor. Şimdi İsrail devletini yönetenlerin yaptıklarını kimse bütün Yahudilere sırtına yüklemiyor.

"FİLİSTİN'İN YANINDA OLUN VE İSRAİL'İ DURDURUN"

* Ama buradan bir kez daha söylüyoruz ki tarihsel bir mağduriyet ve haklılığı olan Yahudilerin bu duruma düşürülmesi Netanyahu'nun bunu tüm Yahudilere yapması ne Yahudilere, ne Müslümanlara, ne dünyadaki hiçbir insana zerre kadar faydası olmayan bir iştir. Dünya barışını tehdit etmektedir. İnsani ahlak zeminini ortadan kaldırmaktadır.

* Maalesef pek çok ülke de Rusya'nın Ukrayna'ya yaptıklarına karşı fevkalade titiz, fevkalade katı, fevkalade korumacıyken, İsrail'in Filistin'e yaptığına sıra gelince yutkuna yutkuna konuşmakta, kelimeleri yumuşata yumuşata kullanmakta cümleleri son derece esnek kurmaktadırlar. Bu iki yüzlüğe de isyan ediyoruz. Biz hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden sol, sosyal demokrat bir parti ve geleceğin iktidar namzeti parti olarak dostumuza, düşmanımıza doğru tarafta durun. Filistin'in yanında olun ve İsrail'i durdurun diyoruz bir kez daha.