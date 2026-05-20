Özgür Özel, bazı siyasi partilerin kadın yöneticileriyle görüştü

20.05.2026 16:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin kadın yöneticileriyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin kadın yöneticilerinin yer aldığı heyet ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi. 

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nde DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Beytiye Ekinci, Gelecek Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Karadağ ve DEVA Partisi Kadın Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan ile görüştü.

ÖZEL'E KAYA İLE ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Özel'e, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan eşlik etti.

Görüşmeye ilişkin CHP'den fotoğraf kareleri paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerle Anıtkabir'e yürüyecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın, saat 14.00'te gençlerle Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyecek.
'Susmanızı isteyenler var' diyerek seslendi... Özgür Özel'den gençlere dikkat çeken mesaj: '19 Mayıs'ın ışığı, 19 Mart'ın karanlığını yenecek' Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayınız Ekrem İmamoğlu'nu hapse atanlar, bu milleti her sabah hukuksuz bir operasyon haberine uyandıranlar, Türkiye'yi karanlığa hapsetmek istiyorlar. Ama bilsinler ki: 19 Mayıs'ın ışığı, 19 Mart'ın karanlığını yenecek" ifadelerini kullandı.
CHP'nin 19 Mayıs Gençlik Korteji'nde konuştu: Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' mesajı Ankara'daki "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katılan CHP lideri Özgür Özel, "Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zaman ve görüyoruz ki gençler, Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı" açıklamasını yaptı. Özel, "Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz" dedi.