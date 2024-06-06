Özgür Özel, Bulgaristan Başmüftüsü ile telefonda görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Bulgaristan Başmüftüsü Haci ile telefonda görüştü. Özel'in, Başmüftü Haci'nin şahsında tüm Bulgaristan ve Balkan coğrafyasına dayanışma duygularını ilettiği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CHP basın biriminden yapılan açıklamada, Özel'in Haci ile telefonda yaptığı görüşmede, kendisinin de Balkan Türkü olduğunu anımsatarak, CHP'nin Balkanlar'la kurdukları sıcak ilişkileri gelecek dönemde daha da geliştirmek istediklerini belirttiği ifade edildi.
Balkanlar'daki soydaşlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Özel'in, Başmüftü Haci'nin şahsında tüm Bulgaristan ve Balkan coğrafyasına dayanışma duygularını ilettiği bildirildi.
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