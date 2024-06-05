Özgür Özel, 'Adalet Nöbeti'ndeki Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 05.06.2024 - 18:03

Güncelleme: 05.06.2024 - 18:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti.

Genel Başkanımız Özgür Özel, Adalet Bakanlığı önünde Adalet Nöbeti'ni sürdüren Emine Şenyaşar'ı ziyareti sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/lcazP4zyDm — CHP ???? (@herkesicinCHP) June 5, 2024

Aylardır sürdürdüğü Adalet Nöbeti'ni Adalet Bakanlığı önüne taşıyan Şenyaşar'ı ziyareti sırasında Özel'e CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve beraberindeki heyet eşlik etti.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Emine Şenyaşar'ın oğlu Ferit Şenyaşar ziyaret sırasında şunları söyledi:

“6 yıldır elindeki beyaz mendili ve elindeki adalet yazısıyla devletten adalet istiyor. İki evladı devlet hastanesinde katlediliyor. Eşini hastanede annenin gözü önünde katlediyorlar. Bunu yapanların çoğu dışarda geziyor. Hastanenin güvenlik kameraları çalındı diyorlar. Annem bu süreçte 123 gündür Adalet Bakanlığı önünde adalet istiyor. Ben kaybettiklerimi geri getiremem ama oğlumun bırakılsın, ben de evime gideyim diyor annem. Bir aydır eve gitmedi annem. Adalet Bakanlığı 123 gündür herkes kapandı. Adalet Bakanlığı Adalete kapısını kapatmış durumda.”

"DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANINA İLETECEĞİM"

Özgür Özel de karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:

"Konuştuğu dili, Kürtçeyi bilmiyorum. Ama hiç tercüme etmeseniz de ne dediğini çok iyi biliyorum. Kendi annemin gözünden akmış gibi hissediyorum. O gün orada yaşananlar, hastanede yaşananlar bu isyanın en haklı sebebi. Herkesin gözünün önünde olan katliama devlet gözünü yumamazdı. Ama malesef devletin gözünü yumdular. Biz haklı mücadelesinde yanındayız. Önümüzdeki hafta Sayın cumhurbaşkanı gelecek. O geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annenin ağzından ileteceğim."