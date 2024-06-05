Özgür Özel Erdoğan ile görüşme tarihini açıkladı: Meral Akşener görüşmesini değerlendirdi

Yayınlanma: 05.06.2024 - 18:36

Güncelleme: 05.06.2024 - 18:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Erdoğan ile görüşmesinin tarihini de açıkladı.



"YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Erdoğan'la görüşme tarihimiz gelecek hafta içerisinde olacağı kesinleşti. Yarın gününü ve saatini paylaşma imkanımız olacak. Bu önemli bir görüşme, ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Normalleşme dediğimiz bir dönem.

ERDOĞAN - AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Ben Meral Akşener'i bayramda aradım. Bunlar insani şeyler. İnsani duygularını kaybeden siyasetçilerin memlekete kazandıracağı hiçbir şey yok. Umarım her iki tarafın da memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur. Biz de dikkatle takip ediyoruz.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ÜZERİNE TİTİZLENİYORUZ"

- Biz CHP olarak da kurumsal olarak da Anayasa Mahkemesi'nin üzerine titizleniyoruz.

- Bazı uygulanan kararların, terk edilen geleneklerin yeni uygulamaların ve bazı süreçlerin ne getirdiğini ne götürdüğünü neleri olumlu, olumsuz etkilediğini siyasetçinin gözetmesi gereken standartları tuttararak bağımsız olması gereken bu kurumun başkanıyla konuştuk.

AYRINTILAR GELİYOR...



