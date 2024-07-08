Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir Youtube programında telefonunu açarak en çok dinlediği 15 şarkıyı izleyicilerle paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube'de yaptığı 'Ben Söylerim' programına konuk oldu. Özel, programda en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı.
Özel ayrıca yatılı okul arkadaşlarıyla tatil yaparken DJ'lik yaptığını ve herkesin sevdiği şarkıları çaldığını belirtti.
Öte yandan en çok dinlediği 15 şarkıyı açıklarken Özel'in, "Benden Youtuber olur" şeklinde espri yapması dikkat çekti.
Rap müzikle ilgili soruya ise Özel, rap müziğin fazla olmadığını belirtti.
İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN EN ÇOK DİNLEDİĞİ 15 ŞARKI
15- Berlin Filarmoni Orkestrası
14- Şebnem Ferah - Sil Baştan
13- Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş
12: MFÖ - Sarı Laleler
11: Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat
10: Funda Arar - Senden Öğrendim
9: Sezen Aksu - Begonvil
8: Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun
7: Kızılırmak - Gidenlerin Ardından
6: Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım
5: Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat
4: Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği
3: Cem Karaca - O Leyli
2: Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm
1: Ahmet Kaya - Hep Sonradan
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