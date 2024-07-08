Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir Youtube programında telefonunu açarak en çok dinlediği 15 şarkıyı izleyicilerle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2024 Pazartesi, 18:37
Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube'de yaptığı 'Ben Söylerim' programına konuk oldu. Özel, programda en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı.

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

Özel ayrıca yatılı okul arkadaşlarıyla tatil yaparken DJ'lik yaptığını ve herkesin sevdiği şarkıları çaldığını belirtti.

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

Öte yandan en çok dinlediği 15 şarkıyı açıklarken Özel'in, "Benden Youtuber olur" şeklinde espri yapması dikkat çekti.

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

Rap müzikle ilgili soruya ise Özel, rap müziğin fazla olmadığını belirtti.

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN EN ÇOK DİNLEDİĞİ 15 ŞARKI

15- Berlin Filarmoni Orkestrası

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

14- Şebnem Ferah - Sil Baştan

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

13- Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

12: MFÖ - Sarı Laleler

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

11: Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

10: Funda Arar - Senden Öğrendim

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

9: Sezen Aksu - Begonvil

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

8: Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

7: Kızılırmak - Gidenlerin Ardından

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

6: Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

5: Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

4: Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

3: Cem Karaca - O Leyli

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

2: Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm

Özgür Özel tek tek sıraladı: İşte en çok dinlediği 15 şarkı!

1: Ahmet Kaya - Hep Sonradan

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