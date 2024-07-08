Sinan Ateş'in annesi, ablası ve eşi Özgür Özel ile bir araya geldi: 'Bu dava burada kapanmayacak'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:19

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:19

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan 22 sanıktan 10'u tahliye edildi.

19 Temmuz'a ertelenen dava öncesi Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş ve Sevda Ateş, CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

"HALA YAVRULARIMI TEHDİT EDİYORLAR"

Görüşmenin ardından Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, açıklamalarda bulundu. Anne Saniye Ateş, Özel'e söylediklerini şu ifadelerle anlattı:

“Dedim ki 'Oğul, benim kimsem yok. Benim oğlumun katillerinin arkasında durun. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar.' Bir ekmek çalan çocuğu 7 yıl yatırdılar. Bunu adi bir davaya çeviriyorlar. Benim torunlarım kapıya çıkamıyor. Hala benim yavrularımı tehdit ediyorlar. Bu yaştan sonra bana bu düştü” dedi.

Davayı değerlendiren Ateş, “Allaha kaldı. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar çünkü sanki suçlu olan biz gibiydik. Böyle mi olmalıydı? Bu siyasi bir davadır. Bunu adi bir davaya çevirmeye çalışıyor. O torbacılar mı bunu yaptı? Hayır onlar yapmadı. Arkasında onları kollayanlar onlara bu rahatlığı verdiler ki ondan benim evladımı tehdit edecek cüreti buldular. Bir an önce kapatmak istiyorlar. Ölene kadar düşeceğim peşine. Ama ölürüm, belki davanın sonuçlanmasını göremem ama uğraşırım bu yolda. Herkes gördü orda. Böyle bir mahkeme olmaz” dedi.

"BU DAVA BURADA KAPANMAYACAK"

Abla Selma Ateş ise “19 Temmuz’da biz adalet bekliyoruz. Sinan Ateş’in hakkını tabii ki savunacağız. Tehditlere karşı, yapmış oldukları baskıya karşı hiçbirimiz yılmayacağız. Türkiye bir hukuk devletiyse bizler adaleti aramaya devam edeceğiz. Çünkü sadece bizim değil Türk kadının canı yandı. Biz burada sadece 4 kadın savaşmıyoruz. Türk kadınları, erkekleri, çocukları hep birlikte verdiğimiz bir mücadelemiz var. Bu mücadeleden yılmayacağız. Biz orada isim verirken hakim beyin bizim avukatlarımızı susturması ne kadar acı verici. Benim annemin evlat acısını, 22 tutuklu, 30 avukatla tekrar yaşaması ne kadar acı. Burası bir hukuk devletiyse, biz de hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu dava burada kapanmayacak. 19 Temmuz sonrası iinci bir iddianame çıktığında, isimleri girmeyen şahısların da isimlerinin girmesini istiyoruz. Çünkü biz isimleri tek tek saydık. Bu isimler işin içinde olmadıktan sonra iki tane torbacıya verilmiş bir cinayet olarak kalacak” ifadelerini kullandı.