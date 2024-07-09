Son Dakika... Özgür Özel, kürsüden çağrıda bulundu: 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'

Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:59

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YAŞASIN ALEVİLERİN SÜNNİLERİN KARDEŞLİĞİ"

Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sivas'ı yakan zihniyet ne kadar kara, ne kadar kötü, ne kadar alçaksa; Başbağlar'ı kurşuna dizenler aynı kötülükte aynı alçaklıktadır. Türklerle Kürtler, Alevilerle Sünniler kardeştir. Onları birbirlerine düşürmeye çalışan kim varsa da kalleştir. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Alevilerin Sünnilerin kardeşliği.

UEFA'YA TEPKİ

Milli takımıza yapılan haksızlıklar, verilen haksız ceza, futbol yerine tartışmayı başka zeminlere çekenler ve bu konudaki UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizliğin sonucunda milli takımımız son dakikaya kadar pes etmemesine rağmen, son 15 dakikadaki iki şanssızlık sonucunda kupaya veda etmek zorunda kaldı. Ama bütün takımımızı ve Türkiye'nin bütün renklerini birlikte kucaklayan, farklılıklarını Türkiye'nin gücü sayan ve milli takımı bir bütün olarak sahiplenen herkesin başarısını kutluyorum.

Toplumu bölüp, nefret üretenler Avrupa'da güçlenerek, faşizmi hortlatarak aşırı sağı yükselmeye çalışıyorlar. Bunun formülü soldadır. Yoksulların karnını doyurmak ve eşitlikçi politikalar üretmek bizim işimiz.

31 Mart'ta biz sizinle kavga etmeyeceğiz, yoksullar için, asgari ücretliler için, emekliler için kavga eden CHP'nin başarısı bugün sosyalistin cümleleridir. Pedro Sanchez, başardı. İngiltere İşçi Partisi Parlamentoda büyük çoğunluğu sağladı. Paris'te aşırı sağ tehlikesi varken, Avrupa'da en çok soydaşımızın olduğu üç ülkeden biri Fransa. Fransa'da demokrasi güçleri birleşti. İlericiler, solcular birinciliği elde etti. Türkiye'de formülü bütün Avrupa'ya ve dünyaya bir kere daha hatırlatıyorum. Dünyanın bütün demokratları bir araya gelecek faşizmi eninde sonunda yenecek. Sosyalist enternasyonel, dünyadaki akraba partilerle çok ağırlıklı bir yapıdır.

CHP iktidarında kurulacak hükümette 10 yıl sonra yaşanacak şudur. AK Parti'nin yaptığı gibi biz de 0 atacağız. O bir 0'ı etiketten atacağız, fiyatlardan atacağız ama maaşlardan artmayacağız. Cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Elektrik faturasının 500 değil 50 lira olduğunu göreceksiniz. Biz vergide adaletsizliği kaldırın diyoruz ama onlar vatandaşı değil yandaşı düşünüyor. Yapılacak ilk genel seçimde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak.

Yarın heyetimizle Saraybosna'ya gidiyoruz. Katliamdan 3 yıl önce Mostar'a ilk ziyareti gerçekleştiren kişi Genel Başkanımız Deniz Baykal'dı. Rahmetli Baykal'ı dinlemediler. Unutulan katliamlar yeniden tekrarlanır sözünü yeniden hatırlıyorum. 11'in Saraybosna'dayız. 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağız. Barış harekatının 50. yılında Ayşe hanımla yurtta barış, dünyada barış demek için Kıbrıs'a gidiyoruz.

KADININ SOYADI TARTIŞMASI

Buradan Erdoğan çağırdı, Özgür Özel reddetti yok. Çok önceden planlanan şekilde kendi heyetimizle gideceğiz.

Meclis'te bugünlerde Torba Yasa'da kadının soyadı ile ilgili düzenleme var. AYM hangi soyadını kullanacağına kadın karar verir diyor. Bunun üzerine AK Parti şunu diyor, Kadın kocasının soyadını kullanır fakat isterse kendisininkini de kullanır. Kadınların anayasal kazanımını tekrar ellerinden almaya çalışıyor. Avrupa'da hiçbir yerde kalmamış bu uygulamayı kullanmaya çalışıyorsunuz. Devlet olarak sana ne kadınlar kendi karar verir.

"YUSUF TEKİN BÜYÜK BİR SUÇ İŞLEDİ"

Bu zihniyetin MEB şubesi. AK Parti'nin en çok değiştirdiği iki bakanlıktan biri. MEB komisyon başkanı öğretmenlik meslek kanunu getirdi. Önceki yardımcısı şimdiki bakan öğretmenlik meslek kanununu yeniden getiriyor. Bir kez daha bir olmadık değişiklik daha getiriyor. Bu sefer iş bilmezlik yok hatta ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. 2002'de Erdoğan Ecevit'te "68 bin öğretmeni atamayacaksan niye okuttun" dedi ya bugün 1 milyon. Yusuf Tekin büyük bir suç işledi. 1 milyon öğretmenin diplomasına kapkaç yapacaklar. 1 milyon kişiye diploma vermiş olmadı çocuklar diyorlar. Atanamayan öğretmenin diplomasına el koymak en büyük emek hırsızlığıdır. Öğretmen adayı 1 milyon kişi, 20 bini 2 yıl boyunca fanusta. Bakalım reisimize bağlı mı, 4 parmakla mı selam veriyor, 5 parmakla mı? Yusuf Tekin şöyle dedi: Kanunu hazırladık, saraya sunduk yakında milletvekillerinin imzasına açılacak. Yusuf Tekin'e bu evlatlarımızın geleceğini yedirmeyeceğiz.

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde başka amaçlar için alınan OHAL yetkisi... 3 aylığına istiyoruz ama 1 buçuk ayda bırakacağız dediler. 3 ay dediler yıllardır sürdürdüler. OHAL Komisyonu 7 yıl oyaladı insanları.

"TÜİK, HER AY PARA ÇALIYOR"

Gelelim bir başka rezalete; TÜİK. 'Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarına. Türkiye'de yolsullara, dar gelirlilere bizzat bir devlet kurumu eliyle yapılan, sürdürülen açık açık bir ihanetle karşı karşıyayız. Açıkladığı enflasyon rakamı istatistik falan değil. Ekmek, kursaktan geçen lokma, çocuğa alınacak süt, evde yakılacak kömür. Buna göre zam alıyor insanlar. Yıllardır TÜİK, şeffaf olması gereken verileri açıklamıyor. Onunla aynı işi yapan ENAG, açıklar. ENAG'ın verilerine bakıyorsun doğru. ENAG enflasyonu yüzde 160 buluyor, TÜİK yüzde 80. Tam olarak kul hakkı yemek varsa, kul hakkı yemenin tanımı neyse TÜİK eliyle bu iktidarın herkese yaptığı da budur. Emeklinin partisi var mı? Asgari ücretlinin partisi var mı? Var. Peki TÜİK, parti ayırıyor mu? Yok. TÜİK, AKP'li memurunda MHP'li memurunda cebinden her ay para çalıyor. TÜİK, bir kurum, bir bina. TÜİK'e ne dersen onu yapıyor. TÜİK'e 'çal' demişler. 'Onların cebinden paralarını al' demişler.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, ışıkları yakın ve kapatın. Uzaydan görünecek. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!