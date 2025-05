Özgür Özel canlı yayında cevapladı: Ekrem İmamoğlu milletvekili olacak mı?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 20:54

Güncelleme: 08.05.2025 - 22:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye eskide kalmadı yenisi daha berbat. 90'larda iktidarı hedef alan siyasetçilere kimse sopayla saldırmıyordu. Bu dönemde bu işler oluyor. Kemal Beye de oldu. Deniz Bey'e de. Ben saldırı anında da dedim. Bunu bir partiye mal etmem doğru bir şey değil. Sıcağı sıcağına kimseye mal etmek doğru olmaz.

"ADIM KADAR EMİNİM TALİMATLA YAPILDI"

Esas yükü sırtlarına vermek lazım o da bu olayın tüm bağlantıları ile ortaya çıkarılması. Adım kadar eminim ki mesele talimatla yaptırılmış bir iş. Zaman zaman söyledim. Bir katil var herhangi bir kişi değil. Bu katil sana dokunuyor. Bu şu demek aklını başına al. İkincisi evladına acımayan sana mı acır. Bunu iki kere düşün diyor. O saldırgan iki saat önce orada, benimle gezmiş, arabadan inerken vurabilir. Sokakta yapıyor yani. O sebeple sokakta gezme git partine otur mesajlarının da bir çıktısı var. Bu işin aydınlatılma sorumluluğu iktidara aittir.

"SORUŞTURMANIN GENİŞ SÜRMESİ LAZIM"

Emniyet müdür yardımcısının da kusuru var. Vali ilk anda aradı. Beyoğlu Kaymakamı aradı. Sağlık Bakanı aradı, İçişleri Bakanı aradı, Cumhurbaşkanı aradı. Hızlı ve ısrarla bu işin bizle ilgisi yok dediler. Soruşturmanın çok geniş sürmesi lazım. Biz bir yerden girdik. Tüm koruma ekipleri buradan nasıl çıkacağız diye bakıyorlar. Aynı Ömer Çelik'in, Meclis Başkanvekilinin koruma ekibi gibi bizim için de doğru olan VIP otopark dediğimiz yeri seçmişler bize yer tutuyorlar.

"14 YILLIK MİLLETVEKİLİYİM, GİRMEDİĞİM OTOPARK YOK"

Herkesin ki alınmış bizimki alınmamış. Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki ana muhalefet lideriyim. Devlet prokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse de bizim aracı oraya sokmayıp, başka yer gösteriyor.

“18 DAKİKA GEÇ ÇIKTIM, BENİ ORADA BEKLEMİŞ”

O adam iki saat boyunca orada oturuyor, elini kolunu geriyor. Ben beklenmedik şekilde 18 dakika geç çıktım. İl Başkanımız da giremedi oraya. 18 dakika boyunca beklemiş. İki korumam Ali Mahir ve ben. Tüm salon boşalmış o adam gitmemiş beklemiş. Yani geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi bu organizasyonun içinde değilse de sorumlu. Biz suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiye Özgür Özelin buradan yürümesini neden zorladın diye sorsunlar. İçişleri Bakanı bu konuda bir soruşturma açıldığını söyledi. Yani bir bütün soruşturma. Bu bahsedilen şahsa suç duyurumuzla beraber mutlaka değerlendirme yapılacak.”

"HAYATIMDA ÇELİK YELEK GİYMEDİM"

‘Çelik yelek var mıydı üzerinizde?’ sorusuna ise Özel, “Hayatımda çelik yelek giymedim. Çelik yeleğe falan kaldıysa iş, o iş bitmiş" dedi.

"BİR AY SONRA YÜZÜNE BAKAMAZSIN DEDİ, 50. GÜNDEYİZ"

Özel şu şekilde devam etti:

"Biz ilk andan itibaren arkadaşlarımızın namusuna kendi namusumuz kadar kefil olan bir duruş koyduk. Bu bir darbe girişimi dedik. Ne terör ne yolsuzluk var dedik. 1 ay sonra kimsenin yüzüne bakamazsınız dedi. 50. gündeyiz. Bu özgüven Saraçhane'yi sahiplenen milyonları oraya çağıran Yozgat'ta miting yapabilen bu irade, DEM'li seçmenle Zafer Partili gençleri doğru bir dille adalet için hukuk için önce demokrasi sonra kendi içimizde hesaplaşırız dedik. Bu örgütlenince bugün SONAR'ın anketinde 6 puan CHP öne geçince herkes düşünüyor.

"ADINI ATATÜRK KOYMUŞ SEN KİMİN ADINI SÖYLEMİYORSUN"

O bana 29 Ekim'de de alınmıyorsun değil mi dedi o günde dedim biz saygılı oluruz ama ayıp etmiş diye düşündüm. Siyaset kurumuna yakışmadı diye düşündüm. Bir partinin genel başkanının adını anmamak o partinin tüm üyelerine kurucularına saygısızlık. Adını söylemediğin şeyin adını Atatürk koymuş. İlk kongresini sormuşlar Sivas Kongresi demiş. Sen kimin adını söylemiyorsun. He insani olarak ben bunu hak etmedim. Devlet Bey iki defa hastalandı. Hastalandığı an gruba talimat kimse bişey yazmasın ayağa kalkana kadar. Geçmiş olsun dedim. Aradım. Semih Yalçın'ın oğlu öldüğünde bana ağır hakaret davası vardı. Camiye de gittik taziyeye de. Sinan Ateş cinayeti prosedürü uyguladılar. Tweet atana tweet sildiriyorlar. Kimse atmıyor attırılmıyor.

“DEM GİTTİ ŞİMDİ CHP GELDİ, MHP’YE DÜŞMAN LAZIM”

Neden çünkü MHP'ye düşman lazım. MHP umutla dostlukla siyaset yapma yetisini kaybetti. MHP bir düşman bulacak o düşmanın anti tezini bulup varlığını sürdürecek. DEM gitti CHP geldi şimdi. MHP'ye düşman lazım.

"DOĞRU YANLIŞI MİLLET TAKDİR EDİYOR"

Ne yapmış CHP sana. Ben DEM seçmenine saygımdan elini sıktım. Bana neler dediler. Teröristle el sıkışıyorsun. Şimdi fazlasını kendileri yapıyor. Ben onları yapmam. Benim siyaset anlayışımda bu yok. Doğru yanlışı millet takdir ediyor.

"AKP'NİN KALELERİ YOK"

Ekrem Bey 7 metrekare zindanda, göğün 7 kat üstünde siyaset yapıyor. Tayyip Bey sarayda, yerin 7 kat altında, siyaset yapıyor. "İmamoğlu cezaevinden dedi ki AKP'nin kaleleri yok CHP'nin kaleleri de millete feda olsun.

"AKP İÇİNDE ÇATLAK VAR"

AKP'de çatlak var. Bu bilinmeyen bir şey değil. Bir partinin içinde bu kadar çok itiraz varsa bu nettir. AKP içinde 'yanlış yapıyoruz' diyenler çok fazla. Bizi büyük yolsuzluk var diye yola çıkardılar bir tane belge yok diyenler var. Bugün söylenen yarın yalan çıkıyor diyenler var.

"15 TEMMUZ GECESİ MHP EVDE OTURUN DEDİ"

Bu darbe meselesi şuna döndü.15 Temmuz gecesi Bahçeli 'Hiçbir MHP'li sokağa çıkmayacaktır. Polisle asker karşı karşıya gelmeyecektir' dedi. Beyefendiler buradan kendilerine tarih yazdı. Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu falan. AKP bu konuda kitlesini mobilize etti ama MHP evde oturalım dedi. Hala duruyor sitelerinde inanmayan açsın okusun.

"'DARBE MAĞDURU İKEN DARBECİ OLDUK' DİYOR AKP İÇİNDEKİ İNSANLAR"

15 Temmuz AKP'ye bir ahlaki üstünlük ve motivasyon kaynağı iken şimdi 28 Şubat'ta kendilerine yapılmayanı yani Erdoğan'da suçlandı ama kapısına bir kere polis gitmedi, tutuklanmadı ama şimdi daha iddianame bile yokken bunlar oluyor. 'Biz darbelerin mağduru iken şimdi milli irade karşımızda İstanbullunun üç kere seçtiği adama bir yıl geçmeden beş yılda bulamadığımız kanıtı bulduk diye çıkıyoruz hem mağdur yaratıyoruz hem zalim oluyoruz. Darbe mağduru iken darbeci olduk' diyor AKP içindeki insanlar."

İMAMOĞLU VEKİL OLACAK MI?

'Ekrem İmamoğlu olası bir ara seçimde milletvekili adayı olacak mı?' sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

"Can Atalay'ın serbest bırakılması gerekirdi. Can Atalay'la ilgili yeni AYM başvurusu olur olmaz. Bu süreçte Atalay vekil seçildiği için yargılama durmalıydı. Karar okunup yeniden meclise dönebilirse bir dakika düşünmeden bir bölgeyi boşaltırız, Ekrem Beyi tabi kendisi de takdir ederse bir hamle olarak yapardık. Can Atalay kararı onaylanmadığı için yani Can Atalay'ı bırakmayan İmamoğlu'nu mu bırakacak."

ÖZEL'DEN ŞAMİL TAYYAR'A YANIT: HADSİZLİK AMA BUNLARIN DA İŞİ BU

CHP lideri Özgür Özel, AKP'li Şamil Tayyar'ın 'Özgür Özel Silivri’de Ekrem İmamoğlu’yla şöyle on gün görüşmese süreçle ilgili sağlıklı bir başlangıç olabilir' sözlerine yanıt verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Burada hadsizlik ama bunların da işi bu. Ekrem Başkanla biz haftada bir görüşürüz. Kardeşime gider gibi gidiyorum. Hem siyaset konuşuyoruz hem de ben bilirim ki içerde ben olsam aksatmadan gelir. Bildikleri bir şey var. Bu ikisi birbirine düşmezse AKP iktidardan düşecek. Her yolu deniyorlar bu da onlardan birisi.

"ARAMIZDA KARDEŞLİK HUKUKU VAR"

Şamil Tayyar'ın ta oradan bana siyasi operasyon çekecek de Ekrem Bey birbirimize düşürecek de falan. Bunun üzerinden nifak tohumu olacak. Bizim aramızda bir kardeşlik hukuku var. Biz Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için her şeyi göze aldık. Ekrem Bey hapiste onu göze aldı. Yarın ben hapse girebilirim. Herhangi birimize her şeyi yaparlar.

"BİZ KOL KOLA OLDUKÇA TAYYİP BEY UYUYAMIYOR"

Biz bu partinin 100 yıl önce kuranların bu memleketi kurtardığı cesarette olmazsak ve biz aramızdaki yoldaşlık hukukunu zedeleyecek bir şey yaparsak Şamil Tayyar rahat uyur. Biz kol kola oldukça bu ülke için her şeyi göze aldıkça Tayyip Bey uyuyamadığı için şamil bey de uyuyamıyor. Şamil Bey geldiği yere Erdoğan'ın listeye koymasıyla geldi. ben geldiğim yere Atatürk'ün Partisinin genel başkanlığına bir partide liderin seçimli yarışla genel başkanının değişmesiyle geldim. Ekrem Başkan da vardı onun emeğine hiçe sayarsak ayıp olur ama 81 ilin sahiplenmesiyle geldik. Olağanüstü kurultayda geçerli oyların hepsinin alındığı anahtar listemizin hiç delinmediği İsmet Paşa'dan beri ilk seçim olmuşsa bu partinin bu sürece duyduğu güvendendir. Şamil Tayyar'ın hazımsızlığı da bundandır."