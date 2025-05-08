Son Dakika... Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'de!
Son dakika gelişmesi... CHP lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri (Marmara) Cezaevi'ne geldi.
İMAMOĞLU'NUN X HESABINA ERİŞİM ENGELİ
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı engellenmişti.
CHP'liler ve yurttaşlar sosyal medyada duruma tepki göstermek için sosyal medyadaki profil resimlerine İmamoğlu'nun fotoğrafını koymaya başlamıştı.
Özel'in yasak ile ilgili ve gündeme ilişkin açıklaması yapması bekleniyor.
Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #silivri
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