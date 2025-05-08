Son dakika haberi... Özgür Özel'den İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 13:39

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

''DARBENİN DİJİTAL AYAĞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ''

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine dair şunları söyledi:

''Bugün Türkiye'de iktidar partisi tarafından açılan ve avukatlık mesleği açısından tehlikeye neden olan hukuk fakültelerde yargılama aşamasında tutuklanmanın büyük bir hak ihlali olduğu öğretiliyor. Bu tutuklama sırasında zaten soruşturma evresinin gizli olması gerekirken hem soruşturmanın gizliliği savcılık makamı tarafından ihlal ediliyor. Biz bu davanın TRT ve isteyen bütün kanallar tarafından canlı yayınmasını istiyoruz.

Şu anda darbenin dijital ayağıyla karşı karşıyayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Heralde rakibine karşı yargı gücünü bu kadar haksızca kullanan hukuku ayaklar altına alan bir iktidar yoktur.

'Susmayın sesinizi yükseltin' ifadesini alenen tahrik olarak görerek hesabı kapatıyorlar.

'Heryerde suç işleyin' sözünü suç işlenmediği için ifade özgürlüğü olarak gören mahkeme bu ifade ile hesap kapattırıyor.

''X DE ŞİKAYETÇİ, BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ''

Ekrem İmamoğlu tweet atıyor X'e hesabı kapattırıyorlar. İmamoğlu da şikayetçi X de şikayetçi. Biz X platformu ile iletişime geçiyoruz. Bu erişim engelinin durdurulması için başvuruda bulunacağız.

X'in Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak diyor ki, 'Bunu uygulamak zorundalar. Ama Yargıtay 'Siyasi iktidarla mücadele için her yerde suç işleyin' ifadesini bile suç kabul etmedi.' İmamoğlu'nun hiçbir şekilde suç işleme çağrısı olmamasına rağmen hesabını askıya alıyorlar. Biz X'in evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmaması gerektiğini savunuyoruz. Bunu X'in yöneticilerine hatırlatıyoruz. Mağdur olduğumuzu söylüyoruz, X yöneticileri de Türk yargısının önceki kararlarına göre erişim engeli kararının doğru olmadığını söylüyor.

İMAMOĞLU'NUN YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

Biz bundan sonra ne yapacağız? Ekrem İmamoğlu sosyal medyada yasağa karşı başta Mansur Yavaş olmak üzere herkese teşekkür ediyor. Ben bundan sonra İmamoğlu'nun mesajını '#İmamoğluheryerde' diyerek hastag ile paylaşacağız. Ayrıca İmamoğlu'nun uluslararası hesabını da paylaşımlarını devam ettirmek için kullanacağını, takip edilmesini buradan duyuruyoruz.''

Özel, AKM önünde kendisine yönelik fiziksel saldırıdaki ihmal ve kasıt tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

''PROTOKOL SIRASINDA ORADA EN ÜSTTEYDİM'

''Bana saldıran şahıs katiller koğuşunda yatmış, oradakileri tanıyor. Onlardan İmamoğlu'na suikast ihbarı almış. Böyle söyleniyor. Böyle bir adam orada, ben AKM'deki törene nereden gideceğimi bilmiyorum, bana gösterilen yoldan gidiyorum. Ben protokol sırasında orada en üstteyim, orada bir otopark sırası varsa bana verilecek. Ama bizi oraya sokmuyorlar, 'Genel başkan yürüyerek çıkacak' diyorlar benim için. Ben bu kişiden şüphelenirim.

''BİR KİŞİ 'ORAYA GİREMEZSİNİZ' DİYOR''

Koruma ekibim riski değerlendirip bakanların sokulduğu herkesin sokulduğu otoparka girelim diye orada yer tutuyor. Görüntülerde var. Bir kişi hayır diyor. AK Partililer girmiş. Rütbesi daha yüksek diye bizim arkadaşlarımıza oraya giremezsiniz diyor.

''SONUÇ ÇIKMAZSA YÜREĞİM ÇÜRÜR''

O gün yaşananların açıklığa kavuşturulması gerek. Bu kişinin soruşturmasından bir sonuç çıkmazsa, benim orada yüreğim çürür. Bu da Erdoğan'ın üzerine yük kalır. Partililerine Sinan Ateş cinayeti protokolü yapanlar var. Özgür Özel'e 'geçmiş olsun' demeyeceksiniz diyenler... Ben bu yaşananları hak etmedim. Manisa'da bir ülkücünün cenazesine gitmediysem söyleyin.''