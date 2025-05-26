Özgür Özel canlı yayında yanıtladı! Kurultay iptal edilirse yol haritası ne olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

CHP Kurultay davasına yönelik sorulan bir soruya Özgür Özel "Bu dava sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava. CHP'yi tartışılır tutmak ve bir gündem yaratmak önemli olan. Bu dava çok açık. İtiraz yolları bellidir, süreler bellidir ama bu biçimde bir yol izlemekteler. Bugün bir arkadaşımız yanlışlıkla gitmiş. Mahmut Tanal kendi aktivizmi ile gitmiş ama kararımız var söyledik de, o davayı takip etmiyoruz.

Parti içi bir tartışma talep edenler varsa ben AK Parti'yi tavsiye ederim, Yeni Şafak'tan takip etsinler. Bugün Yeni Şafak'ı hepimiz gördük. CHP'de birlik ve bütünlük yok algısı yapmak istediler, kurultay çağrısı yaptık o delegenin tümü geldi. Geçerli oyların hepsini aldım. Cumhuriyet tarihinde ilk kez genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Bu tartışma bitti kimseye ekmek çıkmaz. Neden oldu, niye oldu? Artık bu detaylara girmem. Dört dörtlük bir şekilde seçimlerini yaptı, yoluna devam ediyor. Derdimiz tasamız, Ekrem Başkanımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sandığın gelmesi" ifadelerini kullandı.

Özel "Sizin bu davayı açan Lütfü Savaş'a ve konuşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na siteminiz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı partiden ihraç edilmiş biri. Ona bir şey demek nefes israfı. Değmez. Kemal Bey hakkında da kötü bir şey söylemem. Mevcut genel başkanın görevi önceki genel başkanlarını eleştirme özgürlüğüm yok ama onların vardır."

"30 Haziran'da kurultayın iptal edilmesi durumunda ne yapılabilir?" sorusuna Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"Biz kayyumu partinin karşısından çevirdik. İBB'ye kayyum atamak için beklediler, onu geri püskürttük. Şimdi böyle bir şey yapmak isterlerse bizi değil onları yıpratacağı açık. Bu kadar CHP birlik ve beraberlik içinde ilerlerken, AKP ile farkı açıyorken cevabı en iyi CHP'liler verir zaten. Bana direnişi örgütlemek ve ona liderlik etmem gerekiyordu. Yaptım. Bana karşı bir saldırı olursa da sahip çıkması gerekenler yapması gerekenleri yapar. CHP'yi kimse MHP ile karıştırmasın. Düne kadar en ağır lafları söylediği AKP'nin baş destekçisi olacak, parti için mücadelenin AKP'nin faydalandığı bir durum olmaz. Kurucusu İsmet Paşa'nın dürüstlüğünden gelen, Bülent Ecevit'in cesaretinden gelen bir gelenekten geliyoruz. 47 yıldır toparlayamıyorduk kendimizi, Ecevit'ten sonra kendimize geliyoruz."

"MENEMEN YAPMAM SENİNLE, ANAYASA MI YAPACAĞIM?"

Özel anayasa değişikliği tartışmalarına yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:

"Sen AİHM kararları uymayacaksın, AYM kararlarına uymayacaksın. Muhalifleri içeri atacaksın, sürekli yargı eliyle disipline etmeye çalışacaksın. Sonra olay eksiksiz demokratik bir ülkede geçiyormuş gibi, 'gelin Anayasa yapalım'. Menemen yapmam seninle, Anayasa mı yapacağım?

Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır. Sen devleti öyle bir yönet ki bununla yapılır desinler. Benim bu şartlarda o masaya oturmam kendimi inkar etmem demek. Ben arkamda kimseyi bırakıp Erdoğan ile anayasa yapmam."