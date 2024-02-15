İliç'teki maden faciasında gözaltı sayısı yükseldi!

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:17
İliç'teki maden faciasında gözaltı sayısı yükseldi!
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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

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İliç maden faciasında 4 gözaltı!

İliç maden faciasında 4 gözaltı!

Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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