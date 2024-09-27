Özgür Özel, Mahmut Tanal'ı hastanede ziyaret etti
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dün hastaneye kaldırılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu akşam saatlerinde Tanal'a hasta ziyareti gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dün yaşadığı sağlık problemleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
ABD ziyaretinden dönen Özgür Özel, Tanal'ı hastanede ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği ABD’den döner dönmez, ayağının tozuyla Ankara’da tedavi gördüğüm hastanede ziyaretime gelen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yanımda refakatçi olarak kalan, beni yalnız bırakmayan Ankara Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Umut Akdoğan’a minnettarım."
Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği ABD’den döner dönmez, ayağının tozuyla Ankara’da tedavi gördüğüm hastanede ziyaretime gelen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yürekten teşekkür ediyorum.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 27, 2024
Ayrıca yanımda refakatçi olarak kalan, beni yalnız bırakmayan… pic.twitter.com/95G8h8P8q1
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