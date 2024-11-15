Özgür Özel, CTP lideri Tufan Erhürman ile görüştü: 'KKTC'nin 41. yaş gününü kutluyorum'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:40

Güncelleme: 15.11.2024 - 18:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resmi törenlere katılmak üzere geldiği Lefkoşa'da, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

İki liderin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Liderler görüşmenin ardından birbirlerine hediye takdim etti.

Özel, yaptığı açıklamada, ''Bugün Kıbrıs için çok önemli bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş yıl dönümü. 41'inci yaş gününü bir kez daha burada tüm CHP üyeleri adına kutluyorum. Sayın Başkan'la ve değerli heyetiyle bu anlamlı günde güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.

"KKTC'NİN 41. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"

CHP lideri Özel, görüşmeden sonra şunları söyledi:

"Son bir yılda üçüncü kez KKTC'deyiz ve kardeş partimiz CTP'yi de bu gelişimizde de ziyaret ettik. Sağ olsun, Sayın Genel Başkanımız da hem her gelişimizde bize ev sahipliği yapıyor, Türkiye ziyaretlerinde bizi ziyaret ediyorlar. Bugün Kıbrıs için çok önemli bir gün. KKTC'nin kuruluş yıldönümü. 41'inci yaş gününü bir kez daha burada tüm CHP üyeleri adına kutluyorum. Sayın Başkan'a ve değerli heyetine bu anlamlı günde güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

TUFAN ERHÜRMAN: "TEMASLARIMIZ AYNI SIKLIKLA DEVAM EDECEK"

CTP Lideri Erhürman ise şöyle konuştu:

''Ben de bir kez daha CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve heyetine çok çok teşekkür ediyorum. Son dönemde çok sık birlikte olduk. New York’ta da görüşme fırsatı bulduk. Tabii ki Sosyalist Enternasyonel’a üye olan iki kardeş parti, CHP ve CTP. Dolayısıyla bu temaslarımız bundan sonra da aynı sıklıkla devam edecek. Görüş alışverişlerimize devam edeceğiz. Bugün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla buradalar ve siyasi bir yorumu yapmayı doğru bulmadık ikimiz de. O nedenle tekrardan hoşgeldiniz, iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık."