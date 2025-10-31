Özgür Özel'den '29 Ekim Resepsiyonu' yanıtı: Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de katıldığı cuma namazı sonrası basına konuştu.

Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile Saray'daki 29 Ekim Özel Programı'na katılmamasına ilişkin yorumu sorulan soruya " Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım. Sorunlarını kendileri çözsünler" yanıtını verdi.

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''(Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yeni soruşturma) Henüz iddianame yazılmamışken yeni bir suç yaratılıyor: Casusuluk.

(CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar) Binlerce yalan dolaşıma sokuldu hiçbiri ispatlanmadı.

''İDDİANAMEYİ YAZAMIYORLAR, 'YALAN ATMIŞSIN' DİYE TUTUKLUYORLAR''

(İtirafçı Adem Soytekin'in tekrar tutuklanması) İftiranameleri birleştirip iddianame yazamıyorlar. Sıkışınca, 'Yalan atmışsın' deyip geri tutukluyorlar.

O yalanı ona sen attırdın, sen zorladın. Hepsi zorla itirafçı yapıldığını ailesine, arkadaşlarına söylüyor. Bana mesaj atıp helallik isteyen itirafçılar var.

''DİYANET İŞLERİ BAŞKANINI ZİYARET EDECEĞİM''

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu Cumhuriyet Bayramı paylaşımı kıymetlidir. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyaretine gideceğim.''