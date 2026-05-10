Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den 'Anneler Günü' ziyaretleri

Özgür Özel'den 'Anneler Günü' ziyaretleri

10.05.2026 15:43:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel'den 'Anneler Günü' ziyaretleri

CHP lideri Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Manisa’da annesi Şükran Özel’i ziyaret etti. Özel ayrıca merhum Gülşah Durbay’ın mezarına da gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da annesi Şükran Özel’i ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Özel, annesi Şükran Özel’i Manisa'da ziyaret etti, Anneler Günü’nü kutladı.

Özel daha sonra, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek’i, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın annesi Fatma Durbay'ı ve merhum Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz’in annesi Zekiye Temiz’e de Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Image

CHP lideri Özel, Gülşah Durbay’ın mezarını da ziyaret etti.

Image

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel