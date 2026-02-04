Özgür Özel'den dikkat çeken 'Bahçeli' açıklaması: 'Ya bir erken seçim çağrısı yapacak ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle bulunduğu Hatay'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NOW TV'ye röportaj veren Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçime kapıları kapatan sözlerine karşılık " Ya bir erken seçim çağrısı yapacak -geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir- ya da Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkacak, ona bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli, 2018 yılının ocak ayında 'erken seçim beklemek ahmaklıktır' diyerek başlayıp, şubat mart nisan ayında sürekli erken seçim isteyeni vatan hainliğiyle suçlayacak kadar en ağır sözleri söylemiştir. En son bu sözü söyledikten 1 hafta sonra, grup toplantısında çıkıp nisan ayında erken seçim yapalım demiştir. Ertesi gün Erdoğan'la bir araya gelmişler ve 24 Haziran (2018) erken seçimini ilan etmişlerdir. Sayın Bahçeli, 1 hafta önce erken seçim istemek vatan hainliği diyip 1 hafta sonra erken seçime tarih veren bir siyasetçidir. O yüzden tanımlamalarının hiçbirisini üstüme alınmıyorum. O sözleri bana söylüyor olamaz. O sözleri erken seçim olmayacağını ispatlamak için de söylüyor olamaz. Ya bir erken seçim çağrısı yapacak -geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir- ya da Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkacak, ona bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir. Ben üstüme alınmadım çünkü Bahçeli'nin kapısına erken seçim diye gitmiş değilim. Ben Sayın Bahçeli'nin kapısına Türkiye'nin ne menfaati varsa giderim. Erken seçim için gitmem, çünkü erken seçim onun uzmanlık alanı. Nasıl bir erken seçimle AK Parti'yi Türkiye'nin başına dert etmiş ve bugüne kadar herşeyden sorumluysa Sayın Bahçeli'nin herhalde Türkiye'ye bir borcu var. Bir erken seçim konusunda kendi takdir ettiği zaman kendi söyleyeceğini söyleyecek. Tarih önünde bu büyük günahtan arınmak için bir günah çıkaracak ve bu millete borcunu AK Parti'den kurtulmamız için yerine getirecektir."