Özgür Özel'den dikkat çeken 'süreç' değerlendirmesi: 'Erdoğan, kendine çıkış yolu arıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope'a yaptığı açıklamada, iktidar tarafından "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, süreci "AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin beraber yürüteceklerine" ilişkin açıklamalarını eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunduğu çok zorlu şartlara, uğradığı baskılara, gördüğü zulümlere rağmen tarihsel tutarlılığını sürdürüp bu sürece olumlu katkı vermek istediğini ifade ediyor. Hatta bu noktada bütün partiler MHP, DEM Parti, kendini bu süreçten ayrı tutan partilere saygı duyuyorum ama bu sürece katkı sağlamak isteyen bütün partiler bunun böyle olması gerektiğini söylerken bir anda Erdoğan ‘Çok önemli açıklamalar yapacak, sürpriz açıklamalar yapacak’ dediler.

Kızılcahamam kampında çıktı, önemli açıklama diye ‘Biz MHP, DEM yol yürümeye karar verdik’ dedi ve bunu bir siyasi ittifak gibi lanse etmeye çalıştı. Sonra bütün toplumdan tepkiler gelince, DEM Parti’den düzeltmeler gelince bu sefer metinden bunu çıkardılar. Kapanış konuşmasında yine benzer bir şey dedi. Ama bu konuda ciddi itirazlar var."

"TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI YERİNE AK PARTİ’YE ÇIKIŞ YOLU ARAMAK BU SÜRECE ZARAR VERİR"

"Biz bu sürece bir çıkar ilişkisi, parti çıkarı değil, ülkenin çıkarları olarak bakıyoruz. Erdoğan ise kendine bir çıkış yolu arıyor" yorumunda bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin çıkarları yerine AK Parti’ye bir çıkış yolu aramak çok menfaatçi bir tutum ve bu hem sürece zarar verir hem de onun karşısındaki kimse enayi değil. Ne yapmaya çalıştığını herkes gördü. Bizim de yaklaşımımız bu. Türkiye’nin çıkarları yerine AK Parti’ye bir çıkış yolu aramak çok menfaatçi bir tutum ve bu hem sürece zarar verir hem de onun karşısındaki kimse enayi değil. Ne yapmaya çalıştığını herkes gördü.

Bizim de yaklaşımımız bu. Tabii ki diğer taraftan kimse Erdoğan’ın çizdiği çizgilerin içinde ya da dışında kalmak mecburiyetinde değil. Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan Diyarbakır’da demokrasi konuşulurken, İstanbul’da otokrasiye rıza gösterecek değil."

"BİRÇOK BÜROKRATIMIZ KENT UZLAŞISINDAN İÇERİDE TUTULUYOR"

"Abdullah Öcalan’la müzakerelerin sürdüğü, PKK terör örgütü mensuplarının kiminin yurt içine gelmesi, kiminin başka ülkelere gitmesi, kiminin siyasete dahil olması gibi seçenekler dile getirildiği süreçte, CHP’nin bir Kürt belediye meclis üyesi alınıp da ‘Belediye meclislerinde temsilleri sağlandı’ deyip, buradan kent uzlaşısını kriminalleştirenler, hem geçmişte DEM Parti’de siyaset yapmış on kişiyi CHP’nin listelerinden girdikleri için hapislerde tutuyorlar hem de iki tane belediye başkanımızı hapiste tutuyorlar. Şişli ve Esenyurt Belediyelerine kayyum atadılar. Bunun yanında da birçok bürokratımız kent uzlaşısından içeride tutuluyor. Bunun da bu süreçte kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz bu noktadaki itirazlarımızı dile getiriyoruz.

Bu işin bir bölümü ama işin bir diğer yanı, Erdoğan kendisine siyasi ittifak arıyor. Biz her şeye rağmen sürece olumlu katkı sağlamak istiyoruz. Ancak süreci kökünden sabote eden Erdoğan’ın siyasi yaklaşımları, siyasi ittifak gibi sunmaları... Bir yandan Kürt siyasetiyle müzakereleri sürdürüp, bir yandan da kent uzlaşısından arkadaşlarımızın içeride tutulmasının kabul edilemez olduğunun da altını bir kez daha çiziyoruz.”

ERDOĞAN'A "ANKARA SİYASETİ" YANITI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ankara siyaseti yapın” söylemlerine de değinen Özel, şunları söyledi:

“Kelime arasında zaten bunları hep duyuyorsunuz. ‘Ekrem İmamoğlu’nun arkasından çekilmeliler, mitinglere son vermeliler, Ankara siyaseti yapmalılar’ gibi ifadelerini aracılar kanalıyla, zaman zaman alternatif kanallardan ulaşıyor. Ama bu böyle resmi kurulmuş bir diyalog kanalı değil. O ayrı bir şey ama şunu söyleyelim, biz mitingleri boşuna yapmıyoruz.

Bakın bu mitinglerde amacımız arkadaşlarımızı yargılanmaktan kurtarmak değil. Biz adil, şeffaf yargılanmak ama tutuksuz yargılanmak ve milletin verdiği görevi yapmaya devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Erdoğan hiçbir zaman tutuklanmadı, hiçbir zaman gözaltına alınmadı. Cezası kesinleşene kadar Erdoğan’ı kimse ne zorla aldı götürdü ne gözaltında tuttu ne tutuklu tuttu. Biz Erdoğan’a yapılan muamelelerinin bize yapılmasına razıyız.”