Özgür Özel’den ‘Gezi direnişi’ mesajı: ‘Bugün yine aynı çizgideyiz, ne bir adım geri ne bir cümle eksik…’

İstanbul Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi yapılmasına karşı başlayan ‘Gezi Direnişi’ 31 Mayıs’ta milyonlarca kişinin adalet, demokrasi ve özgürlük talebiyle büyüyen bir harekete dönüşmüştü.

İstanbul’da başlayıp 80 kente yayılan Gezi Direnişi’nin üzerinden 13 yıl geçti.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, direnişin 13. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, şunları yazdı:

“Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir.

Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur.

Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz.

Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik…

Boyun eğmeyenlere…

Direnenlere…

Mücadele edenlere selam olsun.”