Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı: Saat verdi, bu akşamı işaret etti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mart 2025'te başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

ÖZEL, ATAŞEHİR'DEN SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisi bugün Ataşehir'de düzenlenecek.

ÖZEL'DEN BU AKŞAM İÇİN 'SAAT'Lİ ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı paylaşımla yurttaşları Ataşehir'de mitinge davet etti.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Zulmedenler değil, mücadele edenler kazanır! Bu akşam 90. eylem için Ataşehir’de buluşuyoruz.

18 Şubat Çarşamba | 19.30 | Ataşehir – Atatürk Mahallesi (Mozaik Çarşı)"