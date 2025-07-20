Özgür Özel'den 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde anlamlı mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıldönümüne ilişkin olarak bir mesaj paylaştı.

Özel, X’ten yaptığı paylaşımında "Bundan 51 sene evvel, Kıbrıs adasına barış getirmek için Başbakanımız Bülent Ecevit’in liderliğinde büyük bir mücadele başlatıldı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Partimiz, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacak" dedi.

MÜCADELE VE KARDEŞLİK VURGUSU

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıldönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bundan 51 sene evvel, Kıbrıs adasına barış getirmek için Başbakanımız Bülent Ecevit’in liderliğinde büyük bir mücadele başlatıldı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. 3’üncü Genel Başkanımız Ecevit ile birlikte Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı, Fazıl Küçük’ü ve Rauf Denktaş’ı saygıyla yad ediyoruz. Partimiz, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin ve kardeşliğinin daima yanında olacak."