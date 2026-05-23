Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası ilk mesaj: 'Sonuna kadar kalacağız'

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir mesaj verdi.

Sözcü TV canlı yayınında gazeteci Gülinay Selçuk tarafından aktarılan açıklamada Özel’in, “Parti içinde sonuna kadar kalacağız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"HALKTAN KOPMADIKÇA SORUN ÇIKMAZ"

Habere göre Özgür Özel açıklamasının devamında, “Biz halkta olduğumuz müddetçe hiçbir sıkıntı çıkmaz. Parti içinde kalacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasına ilişkin mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.

Özgür Özel'in bugün parti grup toplantısında 'Grup Başkanı' seçilmesi üzerine "hayırlı olsun" diyen Kılıçdaroğlu, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor."