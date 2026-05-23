Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası ilk mesaj: 'Sonuna kadar kalacağız'

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası ilk mesaj: 'Sonuna kadar kalacağız'

23.05.2026 15:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası ilk mesaj: 'Sonuna kadar kalacağız'

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından yapılan kapalı grup toplantısında Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, "Halktan kopmadıkça hiçbir sorun çıkmaz. Parti içinde kalacağız" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir mesaj verdi.

Sözcü TV canlı yayınında gazeteci Gülinay Selçuk tarafından aktarılan açıklamada Özel’in, “Parti içinde sonuna kadar kalacağız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"HALKTAN KOPMADIKÇA SORUN ÇIKMAZ"

Habere göre Özgür Özel açıklamasının devamında, “Biz halkta olduğumuz müddetçe hiçbir sıkıntı çıkmaz. Parti içinde kalacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasına ilişkin mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.

Özgür Özel'in bugün parti grup toplantısında 'Grup Başkanı' seçilmesi üzerine "hayırlı olsun" diyen Kılıçdaroğlu, daha sonra şu ifadeleri kullandı: 

"CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor."

İlgili Konular: #Özgür Özel

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı: 'Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun'
Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı: 'Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun' Son dakika haberi... CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası ilk kez gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun" diyen Kılıçdaroğlu "CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan 'mutlak butlan' tepkisi: 'Bu karar hepimizi ilgilendiriyor'
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan 'mutlak butlan' tepkisi: 'Bu karar hepimizi ilgilendiriyor' DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararına tepki gösterdi, "DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz demokrasiye saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır" dedi.
Önceki dönem CHP Gençlik Kolları başkanlarından ortak ‘mutlak butlan’ açıklaması: “Özgür Özel’in yanındayız’
Önceki dönem CHP Gençlik Kolları başkanlarından ortak ‘mutlak butlan’ açıklaması: “Özgür Özel’in yanındayız’ CHP Gençlik Kolları’nın 16. dönem il başkanları, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca CHP’ye değil, halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir müdahale olduğu savunuldu, “Dün olduğu gibi bugün de; Genel Başkanımız Özgür Özel’in, örgütümüzün ve halkın iradesinin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.