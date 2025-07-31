Özgür Özel'den komisyon açıklaması: 'Liste belli değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulacak süreç komisyonuna katılacaklarını açıkladı.

Komisyonda Özel'in 'nitelikli çoğunluk' talebi kabul edilirken, CHP'nin 10 üye isminin de belli olduğu iddia edildi.

Halk TV'nin aktardığına göre, komisyonda CHP'yi şu isimler temsil edecek: Murat Emir, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Turan Taşkın Özer, Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Süreyya Öneş Derici, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp, Türkan Elçi.

ÖZEL: DAHA LİSTE BELLİ DEĞİL

CHP lideri Özel ise, Sözcü TV yayınında, "Daha liste belli değil. Çünkü daha dün karar verdik Meclis komisyonuna katılmaya. 20'nin üzerinde arkadaşımı görevlendirebilirim. Kafamdaki taslakta 20'nin üzerinde isim var. 10'unu seçeceğim. Daha seçmedim. Grup başkanvekillerim ile istişare edeceğim, henüz etmedim" ifadelerini kullandı.