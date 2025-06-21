Özgür Özel'den Manisa'da çarpıcı sözler: 'Bu cendereden çıkar, 300'ü aşarız'





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da kameraların karşısına geçti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

9 Haziran'da yaşamını yitiren önceki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i bugünkü üniversite sınavında yalnız bırakmayan Özgür Özel, "Üniversite sınavına girdiler, yarın da girecekler. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gönüllerine göre okullara girmelerini, hayallerinin gerçek olmasını temenni ediyoruz. Nehirimiz Ferdi’nin kızı Nehir sizde şahitlik etmiştiniz şimdi beni kim sınava götürecek demişti. O gün ben götüreceğim demiştim. Bugün sınava birlikte gittik, daha sonra evine bıraktım. Tabi kolay bir şey değil. Hepimiz çok korktuk. Kolay bir şey değil. Kötü etkilenecek diye. Bunun için bütün arkadaşları, sevenleri, ailesi destek olmaya çalışıyordu. Bugün sınava girerken Nehir’i iyi gördük. Sınav sonunda da kötü etkilenmediğini, elinden gelenin en iyisin yaptığını söylüyor. Yarın da takip edeceğiz, yarın da birlikte olacağız sınavda. Mimar olmak istiyor. Babasının bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Çok ta yetenekli bir kız. Babası hep derdi 'ben çöpten adam çizmeyi bilmiyordum mimar oldum. Nehir beş boyutlu çizim biliyor. Çok yetenekli, çok iyi olacak falan' diyordu. Ümit ederim arzu ettiği bir bölüme yerleşir. Biz de takip ediyor olacağız” dedi.

'HASAN İMAMOĞLU' TEPKİSİ

Özel, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen Balıkesir’in Edremit ilçesindeki arazide dün akşam saatlerinde yapılan aramaya sert tepki gösterdi.

Aramanın bir “rezalet” olduğunu söyleyen Özel, “Hasan Amca'nın, Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'deki Edremit'teki evinin olduğu yerin yanında, Hasan Amca'nın bahçesi gibi düşündükleri bir yerde bir kör kuyu bulmuşlar” dedi.

Özel, jandarma tarafından kuyuda para arandığını belirterek şunları söyledi:

“Dünden beri o köyü, kuyuyu arıyorlar. Kuyudan para bulacaklar. Bir şey bulacaklar falan diye. Dün dedektörlerle, dozerlerle aramışlar. Ne var? Elde var sıfır. İyice akıllarını oynattılar. Ama vicdanları o kuyuya düşmüş.”

Hasan İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Özel, “Ben Hasan Amca’ya, ‘Üzülme’ diye aradım. Hasan Amca diyor ki, ‘Ya oğlum ne üzüleceğim. Ben burayı belediyeye terk edeli kaç yıl oldu. Ben orada kuyu olduğunu dahi bilmiyorum. Arasınlar, dursunlar bakalım’” ifadelerini aktardı.

"300'Ü AŞARAK ÇIKARIZ"

Özel, partisine yönelik operasyonlara ilişkin de "Fiziken yoruluyor, ruhen bunalıyor muyuz, evet. Ama ahlaken o kadar üstünüz ki bize bir şey olmaz, biz bu cendereden çıkarız. İstanbul'da daha önce 13 bin olan fark nasıl 800 bin, son seçimde 1 milyon 100 bin olduysa, CHP 230 milletvekili kazanarak Meclis'e girecek idiyse şimdi tek başına 300 kazanarak girer, bu zulmün sonu o olur! Millet bu zulmü görüyor çünkü" dedi.



