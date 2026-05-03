Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçen sene geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in ölüm yıldönümünde bir anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırrı Süreyya Önder’i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum.

Hayatı boyunca, barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi.

Türkiye’nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız."