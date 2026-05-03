Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı

Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı

3.05.2026 11:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen yıl yaşamını yitiren Eski TBMM Başkanvekili Sırrı Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı paylaştı. Özel, Önder için "Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçen sene geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in ölüm yıldönümünde bir anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırrı Süreyya Önder’i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum.

Hayatı boyunca, barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi.

Türkiye’nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız."

 

İlgili Konular: #Özgür Özel #Sırrı Süreyya Önder

İlgili Haberler

Sırrı Süreyya Önder'in hayatı belgesel oluyor
Sırrı Süreyya Önder'in hayatı belgesel oluyor Geçen yıl 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in hayatı "Süreyya" isimli belgeselle anlatılacak.
Sırrı Süreyya Önder ölümünün 1. yılında anılacak
Sırrı Süreyya Önder ölümünün 1. yılında anılacak Sırrı Süreyya Önder, ölümünün birinci yılı olan 3 Mayıs’ta İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında ve Ankara'da anılacak.