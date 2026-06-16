Özgür Özel'den tutuklanan Balcıoğlu'na destek: ‘Asla yalnız değilsiniz, bize emanetsiniz’

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na destek mesajı yayımladı.

Özel, Balcıoğlu’nun sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Başkanım;

Sizin, milletimizin emanetine ve Partimizin değerlerine bağlılığınıza yürekten inanıyoruz.

Sizlere yönelik operasyonu Partimizi hedef alan saldırılardan bağımsız görmüyoruz.

Bu haksızlığın karşısında asla yalnız değilsiniz. Siz de aileniz de bize ve yol arkadaşlarımıza emanetsiniz.

Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak; adalet mutlaka yerini bulacak.”