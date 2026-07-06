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Özgür Özel, Deniz Göktaş'la görüşmesini anlattı: 'Gülümseyen görüntümü vermemek için 4-5 kez yürüttüler'

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la görüşmesini anlattı: 'Gülümseyen görüntümü vermemek için 4-5 kez yürüttüler'

6.07.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel, Deniz Göktaş'la görüşmesini anlattı: 'Gülümseyen görüntümü vermemek için 4-5 kez yürüttüler'

CHP lideri Özgür Özel, tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Özel'in aktardığına göre Göktaş, gözaltı sırasında ters kelepçeli görüntülerinin tekrar tekrar çektirildiğini belirterek, "Film platosu gibiydi. Aynı sahneyi 4-5 kez yürüdük" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, 2 Temmuz'da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı dün cezaevinde ziyaret etti. Özel, 

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Özel, pazar sabahı saat 09.00'da yaptığı ziyarette Göktaş'ın kendisini görünce sarıldığını ve "Güç verdiniz, bana da moral oldu" dediğini anlattı. Göktaş'ın ailesiyle de görüştüğünü ifade eden Özel, ziyaretin ardından annesi ve babasını telefonla aradığını belirtti.

Özel'in aktardığına göre Göktaş, tek kişilik koğuşta kaldığını, kısa sürede televizyon verildiğini ve cezaevi personelinin kendisine iyi davrandığını söyledi.

"AYNI SAHNEYİ 4-5 KEZ YÜRÜDÜK"

Özel, gözaltı sırasında servis edilen kelepçeli görüntülerle ilgili de Göktaş'ın, "Beş kez yürüttüler. Önden çekimlerde hep gülümsedim. Gülümseyen görüntümü vermemek için arkadan çekilmişi vermişler. Film platosu gibiydi. Aynı sahneyi 4-5 kez yürüdük" dediğini aktardı.

Özel, gösterisinin ardından hedef gösterilmesi üzerine yaşanabilecekleri öngördüğünü söyleyen Göktaş'ın, "Ne yapacağım, dönmeyeceğim? Ben zaten kaçma niyetiyle gitmediğim için dönmem lazımdı, döndüm hemen" dediğini aktardı.

"ONA BORÇLU HISSEDİYORUM"

"Nasıl bir izlenim edindiniz?" sorusuna Özel, şöyle yanıt verdi:

"Bir şey söyleyeyim mi? Zaten kendimi ona borçlu hissediyordum. Politik mizahın yapılamadığı bir ülkeye döndü ülke ve biz ülkenin ana muhalefet partisiyiz sonuçta. Hatta ben grup toplantısında demiştim; Deniz'in özgürce sanatını yapabileceği bir Türkiye için söz veriyorum. O konuda benim inancım, kararlılığım, sorumluluğum arttı, onu hissettim yani. Pırıl pırıl tertemiz bir çocuk."

"İMAMOĞLU 'HİÇ KAYGISI OLMASIN' DEDİ"

Özel, gösterideki İmamoğlu'na yönelik şakalara ilişkin ise şunları söyledi:

"'Sonradan, acaba cezaevindeki birini eleştirmek Ekrem Başkan'ı üzmüş müdür diye düşündüm' dedi. Ben de, 'Çok yakından tanıyorum, çok keyif almıştır' dedim. Ekrem Başkan'a selam söyledi, Ekrem Başkan da 'Çok hoşuma gitti, müthiş espriler. Hiç kaygısı olmasın' dedi."

Göktaş'ın anne ve babasıyla da görüştüğünü söyleyen Özel, Ankara'ya döndüğünde aileyle görüşeceğini de belirtti.

İlgili Konular: #Cumhuriyet Halk Partisi #Özgür Özel #Deniz Göktaş

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