Özgür Özel Denizli'de işçilerle bir araya geldi: 'Sizin havlunun kısa kenarını dikmek yerine, cep telefonlarının çiplerini yerleştirmeniz lazım'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Denizli programı kapsamında tekstil işçileriyle bir araya geldi.

Kaynak Havlu Tekstil Fabrikası’nda işçilerle sohbet ederek üretim sahasını gezen Özel, tekstil sektöründeki sorunlara değinerek, “Bugün Denizli’ye geldik sabahleyin Çardak taraftan. Ankara’dan geldik, başladık. Çardak’ta bir çay içtik bir kahvehanede. Çok güzel bir buluşma oldu. Özellikle kadınlarla beraber bir çay içtik. Hep erkekler kahveyi dolduruyor. Çardak’ın kadınları geldi, erkekleri kovaladı. Çok da güzel oldu. Sonra hep birlikte bir yan ilçemize geçtik. Bu sefer pazar yeri gezdik. Bütün ilçe pazar yerine geldi, orada çok güzel sohbetler oldu. Cuma namazından sonra biraz şehirde yürüdük. Bugün de buraya değerli dostumuz, her zaman kapısını açıyor ve burada arkadaşlarımızı, milletvekili adaylarımızı, belediye başkanlarımızı hep ağırlıyor. Kaynak Tekstil’e geldik. Öyle olunca, merhabalaşırken bizi yukarıya davet ettiler. Sizlerle görüşme ve sohbet etme imkanı oldu” dedi.

“ÜLKEMİZ ADINA GURUR DUYUYORUZ”

Özel, şunları söyledi:

“Bir kere işletmeyle ve burada çalışan herkesle aslında ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Çünkü Amerika, Çin, Rusya dahil 58 ülkeye ihracat yapılıyor. Yani sizin elinizin emeği, gözünüzün nuru, alnınızın teriyle ürettikleriniz ülkeye döviz getiriyor, kaynak getiriyor. Bu Türkiye için çok iyi bir şey. Bir yandan işletme sahibimizle de konuştuk, çalışan arkadaşla da konuştuk. Şöyle bir durumu var bu sektörün. Bu sektördeki ücretler alanlar için çok düşük, verenler için çok yüksek.

Böyle bir durum, çok zor bir durum Türkiye’de. Çünkü bu sektörde yapılan imalat işte Bangladeş’teki, Mısır’daki çok kötü şartlarda çalışan, boğaz tokluğuna çalışan insanlara verilen ücretle buradaki ücret rekabet etmek zorunda kalıyor. Yoksa mal dışarıya satılamıyor, fabrika kapanıyor. Ama bu ücretlerle Türkiye’de ev geçindirebilmek mümkün değil.”

“ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ ÇOK İYİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

“Türkiye’de 28 bin lira asgari ücret var. Verene yüksek geliyor maliyet açısından haklı olarak, alana düşük geliyor ve geçinmek mümkün değil. Bizim bununla ilgili aslında bir Ekonomi Masamız var. Çok da iyi çalışmalar yaptı arkadaşlar geçmişte. Hep önerdik, dinletemedik. İnşallah ileride yapmak bize nasip olur. Mesela böyle bir işletmeye çalışan başına 10 bin 500 lira devletin sosyal güvenlik primi üzerinden destekleme vermesini öneriyoruz.

Yani ne olacak kabataslak söylersek? Verene 28 bin lira olan asgari ücret, alana geldi mi 39 bin 500 lira olacak. Aradaki 10 bin 500 liralık bir desteklemeyi devlet yapacak. Böylelikle patron rekabette zorlanmayacak. Ama alan da o maaşla evini geçindirecek. Şimdi burada bir abla şey diyordu, ‘Tek başıma çalışıyorum. Üç kız okutuyorum. Biri üniversiteyi bitirdi, biri üniversitede Niğde’de, biri de yakında girecek.’ Gerçekten Türkiye'de kadın istihdamı bu açıdan çok önemli. Yani kadın işte olmadığı zaman düşünsenize üç kadın da okulda, eğitimde olamıyor bu sefer. Bunlar çok önemli zorluklar.”

“MISIR’LA DEĞİL FİNLANDİYA İLE KARŞILAŞTIRACAĞIZ”

“Biz bununla ilgili bir büyük mücadele veriyoruz. Örneğin İspanya’da Pedro Sanchez bizim siyasi akrabamız. Nasıl ben Manisalıyım sizinle akraba gibiyiz, komşu gibiyiz Denizli’de. İspanya’daki Pedro Sanchez’le de biz siyasi akrabayız. Onlar kadınların çalışması için, çalışanların hakları için, özellikle bu ölçekteki yani KOBİ şeklinde çalışıp ülkesini dünyada güçlendirenleri hem patronu hem çalışanı desteklemek için çok önemli işler yaptılar. Ayrıca kalkınma ekonomisi ile ilgili çok güçlü bir heyetimiz var.

Belki de belli bir süre sonra doğru dönüşümler yapıp mesela artık havlu satmak yerine, cep telefonu satmayı başarmamız lazım. Sizin havlunun kısa kenarını dikmek yerine cep telefonlarının çiplerini yerleştirmeniz lazım. O zaman bu sefer aldığınız maaşı Mısır’dakilerle değil Finlandiya’dakilerle karşılaştırmaya başlayacağız. Böyle bir çalışma ancak ve ancak böyle meseleye yeniden bakan bir iktidarla mümkün.”

“HERKES İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

“Biz öyle bakıyorduk, çok da anketlerde iyi gidiyorduk. Öyle olunca partimize biraz saldırı geldi, bize de geldi. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar ama çevrilmeyeceğiz. İnşallah gençler için kadınlar için işletmeciler için KOBİ’ler için istihdam yaratan herkes için çalışmaya devam edeceğiz. Ben, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de böyle işe konsantre olmuşken işin arasında böyle gidip de siyasetçi dinlemek veya belki bir çay, kahve arası verecekken siyasetçi dinlemek öyle çok kolay bir iş değil.

Sağ olun, kapınızı açtınız, gönlünüzü açtınız. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca tabii mavi yakalı arkadaşlarımız, beyaz yakalı arkadaşlarımız, teknisyenlerimiz ve mühendis arkadaşlarımız var. Onların da en büyük sorunu, aldıkları maaşın yıl içinde hızla azalması. Çünkü sürekli vergi kademeleri artıyor ve üst kademeye geçiriyor.”

“GÜZEL GÜNLERDE BİR ARADA OLACAĞIZ”

“Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Başkan oldum, ilk toplu iş sözleşmesinde şöyle bir şey yaptık. Dedik ki ‘Bu devletin hep aşağıda tuttuğu, o yüzden maaşları düşüren vergi uygulamasını ortadan kaldırıyoruz partimizde.’ İnşallah iktidar olduğumuzda bu en alt vergi kademesi yani yüzde 15’e kadar olan kısım bu kadar aşağıdan başlamayıp da 1 milyon liradan başlayınca kimsenin aldığı maaş erkenden düşmeye başlamayacak sene içinde. Hepsini büyük bir enerjiyle ve çok yeni bir bakış açısıyla yapmaya hazırlanıyoruz. Biz hep söylüyoruz, inşallah güzel günler göreceğiz, güzel günlerde bir arada olacağız.“