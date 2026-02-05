Özgür Özel deprem bölgesinde... 'Söz veriyorum tarihe kazıyacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü anma programları kapsamında CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"4 kez, 5 kez Adıyaman'a geldim. Bir tanesi, Abdurrahman Başkanımızın yeğenini, annesini, eniştesini birlikte defnettikleri bir gündü. Geldik, enkazdan cenazeler alındı, köylerine gidildi. Köylerinde o kadar soğuk bir havada defin töreni yapıldı. Abdurrahman Tutdere'yi taziye vermek için bir yere götürmeye kalktık. Dedi ki: 'Ne taziyesi? Adıyaman bu haldeyken ben ne taziye alabilirim ne yasımı tutabilirim. Adıyaman yas olmuş' dedi ve hep birlikte diğer enkazların başına koşturdular.

"ANKET YAPMADAN ADAY GÖSTERİP KAZANDIĞIMIZ TEK ŞEHİR BURASI"

O gün o büyük acıyı yaşarken Abdurrahman'ın bu şehirde ne manaya geldiğini o gün ben idrak ettim. Yerel seçimler zamanında Abdurrahman Başkanı milletvekiliyken buraya bir heyet yolladık. Heyet gitti geldi. Dedim; 'Ankete kimleri koyalım Adıyaman'da?'. 'Ankete mankete para harcamayın' dedi. Adıyaman adayı değil, belediye başkanını belirlemiş. Kimi görsek Abdurrahman diyor. Teyze Türkçe bilmiyor, ne dediğini ben anlamıyorum ama Abdurrahman diyor, başka bir şey demiyor. Türk'ü de, Kürt'ü de, Alevi'si de, Sünni'si de... O şehir belediye başkanını seçmiş dediler. Anket yapmadan aday gösterip kazandığımız tek şehir burası. Ben size, Abdurrahman'a, Abdurrahman'a da Adıyaman'a böyle sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

"İKTİDAR DA O DEPREME MAZERETSİZ YAKALANDI"

Elbette depremi konuşurken şunu unutmamak lazım; biz o depreme ne şartlarda yakalandık? Biz o depreme hazırlıksız yakalandık. Saat kuleniz bile o dakika durdu, daha ilerlemiyor. Ama iktidar da o depreme mazeretsiz yakalandı. Eğriye eğri, doğruya doğru. İki aylık iktidar olsa, 'Bunlar ne yapsın?' dersin. 21 aylık iktidar olsa, 'Depreme bu kadar sürede nasıl hazırlasın?' dersin. O gün 21 yıllık iktidardılar. Şunu hatırlayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile 15 sene aralıksız iktidar nasip oldu. Bunlar 21 yıldır, bu arkadaşlar iktidardılar.

Zaman; 21 sene vakit vardı önlerinde. Kanun; vallahi 1999 depreminden çıkmıştık, millet hem hazırdı hem de kanunlar hazırdı. Ne diyoruz? 99'dan sonra yapıldığı ev, ondan yıkılmadı diyoruz. Depreme dayanıklı ev nasıl yapılacak, o kanun bir önceki hükümet depremden sonra o kanunları çıkarmıştı. Rahmetli Ecevit, Sayın Bahçeli, Rahmetli Mesut Yılmaz.

Para; ya millet 1999'da öyle bir acı gördü ki, o zaman Özel İletişim Vergisi koydular. Hepimiz 'Tamam' dedik, iki yıllığına idi. Bu iktidar geldi, o vergiyi kalıcı yaptı. O günden bugüne Özel İletişim Vergileriyle topladıkları para 41 milyar dolar. 41 milyar dolar. Çıkardıkları 8 imar affıyla da 26 milyar dolar. Özelleştirmelerden 65 milyar dolar. Bütün bu 10 il yıkıldı, şimdi yeniden yapılıyor ya, harcanan para 40 milyar dolar. Yani 99 depreminden sonra gelen hükümete 21 yıl vakit, milletin 'Depreme bizi hazırla' diye kararlılığı, toplumsal rıza... Üstüne de sırf Özel İletişim Vergisinden bile, bu yıkılan bütün evleri depremden önce yıkıp yapacak kadar paranın 3 katı verilmiş. Ne olmuş? Maalesef Mehmet Şimşek'e sorulduğunda, 'Ne yaptın deprem vergilerini?' 'Duble yol yaptım' demişti. O yüzden mazeretsiz bir iktidarın yakalandığı bir depremde maalesef önceden hazırlığımız berbattı, bunu hepimiz biliyoruz.

"BU KORKUYLA 3 GÜN ORDUYU İÇERİDE TUTMUŞLAR"

O dönemde yaşadıklarımızı da biliyoruz. Millet 'Sesimi duyan yok mu?' diyordu. Bir süre sonra geldik, herkes birbirine şunu söylüyordu: 'Ordu niye sahaya çıkmadı?'. Orduyu 3 gün içeride tuttular, 3 gün. 99 depreminde Türk Silahlı Kuvvetleri depremden 10.528 kişi kurtarmış. Bu depremde Türk Silahlı Kuvvetleri 327 kişi kurtarmış. Niye? İlk 24 saat, sonraki 24 saat ve sonraki 24 saat. Bu 72 saat, depremde 10 kişi kurtuluyorsa 9'u bu ilk 3 günde kurtuluyor. Ordu, 99 depremi ki kayıplar bugünün dörtte biri kadar, ordu 10.528 kişiyi çıkarmış, burada 3 gün kışlada tutmuşlar, dördüncü gün çıkarmışlar; o günden sonra ancak işte 327 kişi çıkarabilmiş. 'Neden çıkmadı ordu?' deyince bir danışman, yanılttı Cumhurbaşkanımızı diyorlar. Demiş ki birisi Cumhurbaşkanına; 'Orduyu kışladan çıkarmak kolay, geri sokmak zor'. Lafa bak. O haldeyken ordu çıkacak, sonra girmeyip darbe yapacak. Bu korkuyla 3 gün orduyu içeride tutmuşlar. Bunların bu açıdan affı yok.

"BÜYÜK BİR GAYRET SARF EDİLİYOR"

Şunu söyleyeyim; Adıyaman'da o gün gelip bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun. Adıyaman'da bugün bir temel kazandan ya da bitmiş apartmanın çatısına bir kiremit koyandan razı olsun. Bunun adı AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, DEM'li de olsa, ondan razı olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Biz Adıyaman'a geldiğimizde her partiyi burada gördük. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni o gün görüp ki birinci kanıtı şudur; Adıyaman gibi bir şehirde o gün CHP'nin milletvekili bir mutabakatla belediye başkan adayı olup bu kadar güçlü seçiliyorsa, zaten CHP'nin o gün orada olduğunun birinci ispatı budur, cismi budur yani. O yüzden şunu görmek gerekiyor; Adıyaman bugün ayağa kalksın diye büyük bir emek, büyük bir gayret sarf ediliyor.

"VALLAHİ BİZ DEPREME GELDİK"

Geçtiğimiz dönemde de çok önemli işler burada yapmıştık. Maalesef Sayın Erdoğan tuttu dedi ki; 'Cumhuriyet Halk Partisi hiç yoktu, hiç gelmedi, taş üstüne taş koymadı' dedi. Maalesef, maalesef kardeşim diyor, buradaydı hepsi buradaydı, Abdurrahman Başkan buradaydı diye... Cumhuriyet Halk Partisi sadece Adıyaman'a 873 araçla gelmiş. 1818 personeli çalışmış burada belediyelerimizin. 834 tır Adıyaman'a ulaştırmışız. 10 mobil mutfak kurmuşuz, 10 ikram aracı. 343 bin battaniye, 31 bin ısıtıcı dağıtmışız. 2 bin 600 de çadır dağıtmışız. Bunları görüp de karar veren, bilen Adıyaman. Ama Sayın Erdoğan, 'CHP yoktu, depremde neredeydiniz?' diyor. 'Fotoğraf çektirip gittiniz' diyor. Vallahi biz depreme geldik, burada kaldık. Fotoğraf diye de Belediye Başkanı olarak bu arkadaşımızın fotoğrafını Adıyamanlılara emanet ettik, onlar da onu seçtiler. Hepinizden Allah razı olsun.

Kavga yapmıyor burada, hizmet yapıyor. Biz deprem bölgesindeki illerin özel durumunu görüyoruz. Orada siyasi rekabet, siyasi polemik yerine hizmette rekabeti, yaraları sarmada yarışmayı doğru buluyoruz. O yüzden de meseleye hep bu tarafından bakıyoruz. Şimdi tabi kıramayacağımız biri var burada, kardeşimiz. Onu kıramayanlar burada. Belediyeler Birliği Başkanı bugün burada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na vekaleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Nuri Aslan burada. Tekirdağ Belediye Başkanımız Candan Yüceer burada. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Çavuşoğlu burada. Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz burada ve Zeydan Karalar'ın selamlarıyla burada. Çok sayıda milletvekilimizle ve çok sayıda belediye başkanımızla buradayız.

Bugüne kadar önemli işler yapıldı ancak buradan sonrası için de Abdurrahman istiyor, arkadaşlar söz veriyor. Bugün deprem şehitliğinin temelini attık İstanbul Büyükşehir'le. O depremi unutturmayacak, kayıplarımızı en iyi şekilde anabileceğimiz büyük bir anıt ve çok iyi bir deprem şehitliğini temeli atıldı. İnşallah önümüzdeki sene hep birlikte açılışını yapacağız. Ankara Büyükşehir'in 90 personeli Adıyaman'da hasar tespiti yapmıştı. Adıyaman'ın zarar gören doğalgaz altyapısını İstanbul Büyükşehir İGDAŞ onardı. İstanbul Büyükşehir Çat Deresi köprüsünü 300 milyon lira yatırımla yeniden yaptı. İzmir Büyükşehir biri 180, diğeri 90 konteynerli iki yaşam alanı yapmıştı. Yine İzmir Büyükşehir 250 bin kişiye sıcak yemek dağıttığı aşevini yapıp bırakmıştı. Mersin Büyükşehir 670 konteynerlik bir kent kurmuştu buraya. Tut, Gölbaşı, Pınarbaşı, Harmanlı'nın su altyapısını Mersin'in MESKİ'si yapmıştı.

Bugün o yaptıklarına teşekkür ederken, bu yaptıklarının da sözünü almaya geldik ve söz verdiler, başlatıyorlar. Denizli Büyükşehir Karapınar Mahallemize 3500 metrekarelik bir park yapıyor. İstanbul Büyükşehir Gölbaşı'na 4400 metrekarelik yaşam vadisi kuruyor. İstanbul Büyükşehir 80 milyonluk yatırımla deprem anıtını ve anma açık hava müzesini hayata geçiriyor. Tekirdağ Büyükşehir Cumhuriyet Mahallesi'ne bir büyük park yapıyor. Manisa Büyükşehir, 4000 metrekarelik alana Ferdi Zeyrek, çocuk kültür ve sanat merkezi yapıyor ve onun için de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu burada. Benim kardeşim, onun kardeşi, ağabeyi Ferdi Zeyrek'in ismini buradaki bir hizmetle yaşatmak için bugün buraya geldik.

"NE EMREDERSENİZ EMRİNİZE AMADEYİZ"

Bundan sonra da Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın neye ihtiyacı var derse; gücümüz nispetinde, olanaklar dahilinde yanınızdayız. Allah'ın izniyle ilk sandık kurulup da parti Türkiye'de iktidar olunca, ne emrederseniz emrinize amadeyiz. Emrinize amadeyiz.

Bu kardeşinizin doğmadan 3 yıl önce gelip de Adıyaman Besni'de olduğunu biliyor musunuz? Annem ben doğmadan 3 yıl önce ilk Adıyaman Besni'ye Fen Bilgisi öğretmeni olarak gelir, burada görev yapar, daha sonra döner Manisa'da ben doğarım. Ben hep söylüyorum; herkes Adıyaman'da şu tarihte bu tarihte olmuş, bu kardeşiniz annesinin emeğiyle doğmadan 3 sene önce burada olmuş. Has Besnili, has Adıyamanlı benim.

"İLK SEÇİMLERDEN SONRA İKTİDAR PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK GELECEĞİM"

Genel Başkan olarak, daha önce milletvekili olarak geldim, grup başkanvekili olarak geldim, grup başkanı olarak geldim, genel başkan adayı olarak geldim. Bugün Allah nasip etti, genel başkan olarak üçüncü kez buradayım. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta, seçimlerin ikinci yıl dönümünde çok sayıda açılışı yapmak için, 31 Mart haftası bir daha buradayım ve size söz veriyorum; ilk seçimlerden sonra iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, esas Adıyaman'a nasıl hizmet yağdırılır, o gün Adıyaman'ın tarihine kazıyacağız. Söz veriyoruz.

Ben buradan bir kez daha depremde yitirdiğimiz herkesi rahmetle anarak, buradan bir kez daha Adıyamanlının her siyasi görüşten olan insanlarını bağrımıza basarak, buradan sonra böyle acıları bir daha yaşamamayı ümit ederek, geçmişten ders alarak geleceğe umutla bakacağımız yarınlar için hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın."