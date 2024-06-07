Özgür Özel devreye girdi, Esenyurt Belediyesi'ndeki 'kayınbirader' ataması geri alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi'ndeki akraba atamasına müdahale ettiğini belirterek "Akraba ataması gerçekleşmedi" dedi. Özel, konuyla ilgili gönderdikleri genelgeyi de bir kez daha hatırlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:41
Özgür Özel devreye girdi, Esenyurt Belediyesi'ndeki 'kayınbirader' ataması geri alındı
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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in belediyede kayınbiraderini işe aldığı öğrenilmiş ve durum tepkiye yol açmıştı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyu öğrenir öğrenmez Özer'i aradığını ve işlemin iptal edildiğini söyledi.

Konuya ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: 

"Biz belediyelerimize akraba atamalarının hiçbir şekilde yapılmamasıyla ilgili genelgemizi gönderdik. Duyar duymaz kendisini uyardık. Bugün öğle saatlerinde o atama geri alındı. Atama resmileşmedi. Böyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz. Genelgemizin bütün belediye başkanlarımız açısından bağlayıcı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."


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