Özgür Özel devreye girdi, Esenyurt Belediyesi'ndeki 'kayınbirader' ataması geri alındı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:41

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:41

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in belediyede kayınbiraderini işe aldığı öğrenilmiş ve durum tepkiye yol açmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyu öğrenir öğrenmez Özer'i aradığını ve işlemin iptal edildiğini söyledi.

Konuya ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz belediyelerimize akraba atamalarının hiçbir şekilde yapılmamasıyla ilgili genelgemizi gönderdik. Duyar duymaz kendisini uyardık. Bugün öğle saatlerinde o atama geri alındı. Atama resmileşmedi. Böyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz. Genelgemizin bütün belediye başkanlarımız açısından bağlayıcı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."