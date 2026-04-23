Özgür Özel, direnişteki Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti: 'Bayram gününde yaşanan bu tablo, bu düzenin utancıdır'

Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan ve açlık grevine giren Doruk Madencilik işçilerinin başkentteki eylemleri sürüyor.

Doruk Madencilik işçileri aylardır ödenmeyen maaşlar ve hak kayıpları gerekçesiyle bakanlık önünde açlık grevine başlamıştı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, 21 Nisan Salı günü sabaha karşı Ankara'da gözaltına alınan 110 maden işçisinin dün serbest bırakıldığını açıkladı.

Sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin hakkını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini ve eylemi sürdüreceklerini belirtti.

ÖZEL'DEN DİRENİŞTEKİ İŞÇİLERE ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtuluş Parkı'nda günlerdir direnen Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti.

CHP lideri, ziyarete dair kareleri X (Twitter) hesabından paylaştı.

"Hakkını arayan Doruk Madencilik işçilerini, Kurtuluş Parkı’nda süren direnişlerinde ziyaret ettik" diyen Özel, "Günlerdir açlık grevinde evlatlarından ayrı olan emekçilerimiz, 23 Nisan’da çocuklarıyla buluştular. Bir bayram gününde yaşanan bu tablo, bu düzenin utancıdır" ifadelerini kullandı.

Özel, "Alın teri gasp edilen emekçilerimiz yalnız değildir. Sonuna kadar yanlarındayız, sürecin takipçisiyiz" notunu düştü.

Özgür Özel'in paylaşımı şöyle: