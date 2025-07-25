Özgür Özel duyurdu: CHP'den 'iktidar yolunda' önemli adım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin ilki Ankara’da açılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından paylaşım yaptı.

Özel, yaptığı paylaşımda, "Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz. Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz. Haydi Ankara!" ifadesini kullandı.

Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz.



Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz.



Haydi Ankara!



🗓️ 26 Temmuz Cumartesi

⏰ 18.30

📍CHP Bülent Ecevit… pic.twitter.com/XwVfXXtSr6 — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 25, 2025

İMAMOĞLU: YOLCULUK BAŞLIYOR

X hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu da şu açıklamayı yaptı:

"Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olabilir…

Ama gençleri umutlu, emeklileri mutlu, memurları ülkesine hizmet için heyecanlı; çiftçisiyle, sanayicisiyle üretmeye azimli; esnafı gülümseyen…

Aklın egemen, bilimin yol gösterici olduğu zengin bir Türkiye hayalime kimse dokunamaz.

O hayalin gerçeğe dönüşeceği yolculuk Ankara’da başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’miz açılıyor.

Hepiniz davetlisiniz."

Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olabilir…

Ama gençleri umutlu, emeklileri mutlu, memurları ülkesine hizmet için heyecanlı; çiftçisiyle, sanayicisiyle üretmeye azimli; esnafı gülümseyen…

Aklın egemen, bilimin yol gösterici olduğu zengin bir Türkiye hayalime kimse dokunamaz.

O… pic.twitter.com/l07oFiqkhT — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 25, 2025

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce aldığı üniversite diploması 18 Mart'ta iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi "geçiş yaptığı tespit edilen" 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

Söz konusu kararla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime sadece 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Diplomanın iptaline tepkiler sürerken İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart günü evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İmamoğlu, 23 Mart'ta, CHP'nin ön seçiminin olduğu gün, tutuklanarak Silivri (Marmara) Cezaevi'ne gönderildi.

CHP'nin 23 Mart'ta yaptığı ön seçime katılmak için milyonlarca yurttaş sandık başına gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de paylaştığı bilgilere göre, dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın yurttaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti.