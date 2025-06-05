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Özgür Özel'e soruşturma: CHP'den ilk tepki!

Özgür Özel'e soruşturma: CHP'den ilk tepki!

5.06.2025 00:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'e soruşturma: CHP'den ilk tepki!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi, her türlü soruşturmaya ve saldırıya karşı Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik durmaya hazırdır. Korkmayız! Yılmayız! Kararlıyız!" ifadelerini kullandı.

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