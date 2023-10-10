Emeklilik dilekçesini ne zaman verelim?

10 Ekim 2023 Salı

Soru: Özel sektörde çalışan eşim EYT kapsamında ve prim günü ekim ayında dolacak. Ancak köşe yazınız üzerine 2024 yılında emekli olmaya karar verdi ve emeklilik sonrası da çalışmaya devam edecek. Yalnız emeklilikte başvuru tarihini takip eden aybaşından aylık hakkı doğacağından, dilekçesini 2023/Aralık mı yoksa 2024/Ocak ayında mı vermeli anlayamadık. Gökhan Y.

Gazete köşemde 21 Eylül ayında yayımlanan “Yüksek emekli aylığı için 2023 mü yoksa 2024’te mi talepte bulunmak avantajlı?” başlıklı yazımda, orta vadeli planda (OVP) 2023 yılı TÜFE oranının yüzde 65 olarak tahmin edildiğini ve bu rakamın gerçekleşmesi halinde, 2024 yılında emekli olmanın daha avantajlı olduğunu belirtmiştim. 2023 yılı ekim ayında emeklilere ek zam verilip verilmemesi durumu ile kasım sonuna kadar gerçek enflasyon oranlarının açıklanmasına göre bu durumu tekrar değerlendirip yazacağım. Ancak OVP tahminine göre enflasyon gerçekleşirse bugünkü koşullarda 2024 yılı yüksek aylık bağlanması için daha avantajlı. Diğer taraftan, istisnai durumları olmakla birlikte emekli aylıkları, talep tarihini takip eden ay başından başlar. “Talep yılı” ile “aylık başlangıç tarihi” farklı kavramlardır. 2023 yılı özel sektör için 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasını kapsar. 2023 yılında talepte bulunmak, en son 31/12/2023 tarihine kadar müracaatı gerektirir. 2023/Aralık ayında tahsis talebinde bulunan sigortalıların aylığı 1/1/2024 tarihinden itibaren başlar. Dolayısıyla eşiniz 2024 yılında talepte bulunmaya karar verdi ise özel sektörde çalıştığı için 2024/Ocak ayında talepte bulunmalı. Bu durumda aylığı 1/2/2024 itibarıyla başlar.

YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPARSAM 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Soru: İlk işe girişim 1988, doğum tarihim 1965. Mevcutta 2015 prim günüm var. 3 bin 600 günden emekli olacağım ancak 1875 gün eksiğim bulunuyor. Yurtdışı borçlanması yaparsam bu koşulla emekli olabilir miyim? Pelin S.

7186 sayılı kanunla 3201 sayılı kanunun 5. maddesinde yapılan değişiklikle 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren borçlandırılan yurtdışı sürelerinin 4/b bendi yani Bağ-Kur kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceği öngörüldü. Dolayısıyla bugün itibarıyla yapacağınız yurtdışı hizmet borçlanmasında, borçlandığınız süreler Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Diğer taraftan, birden fazla statüde (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) hizmeti olanlara hangi statüde aylık bağlanacağı, sigortalıların son yedi yıllık (2 bin 550 gün) fiili hizmet süresinde en fazla hizmetinin geçtiği statüye göre tespit edilmekte. 3 bin 600 gün koşulundan emekli olmanız için son yedi yıllık hizmet içinde SSK sigortalılığınızın daha fazla (en az 1260 gün) olması gerekiyor. Burada belirleyici durum, yurtdışı hizmetlerinizin hangi süreleri kapsadığı ve borçlanma yapmanız halinde hangi yıllara mal edileceği. Borçlanmak istediğiniz yurtdışı hizmet süreleri Türkiye’deki 2015 günlük hizmet süresinden; sonra ise borçlanacağınız 1875 gün son yıllara denk geleceğinden ve son 1260 gün Bağ-Kur kapsamında olacağından, SSK kapsamında emekli olma şansınızı kaybedersiniz.

Önce ise borçlanacağınız süre Türkiye’deki hizmet sürenizin öncesine mal edilecek, son 1260 gün yine SSK olacak ve bu kapsamda emekli olabileceksiniz. Yurtdışı borçlanması yaparken buna dikkat etmek gerekiyor.