Özgür Özel: 'Engellilik değil engelleme sorunu var'

Yayınlanma: 01.02.2025 - 13:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 13:00

Cumhuriyet Halk Partisi Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanlığı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği "Engellilik Çalıştayı" Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı.

Çalıştaya CHP lideri Özgür Özel, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan yardımcısı ve Parti sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan yardımcısı Murat Bakan ve Belediye Başkanları katılım gösterdi.

Özgür Özel, "Engellilik değil, engellenme sorunu var. Bu sorunu çözmek için ortak akılla hareket etmeli, ülkemizi tüm bireyler için yaşanabilir hale getirmeliyiz" dedi.

Özel ayrıca Engelli Bakanlığı'nın kurulacağını belirterek, "Engelli bakanlığı kurulacak ve başında engelli bir bakan olacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Engellilik Çalıştayı'nda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, CHP’nin bu alandaki çalışmalarını anlattı.

“ENGELLİLER YOKSULLUK VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE EDİYOR”

Aslanoğlu, Türkiye’de milyonlarca engelli vatandaşın hak ettiği yaşam standartlarına ulaşamadığını belirterek, "Engelli bireyler, yetersiz sosyal yardımlarla desteklenmeye çalışılıyor. Ancak bu, onların temel haklarını karşılamaktan çok uzak. Rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliği, istihdam imkanlarının kısıtlı olması ve sosyal hayatta karşılaştıkları engeller, sorunun temel noktalarından bazılarıdır" dedi.

“ENGELLİ SORUNLARI TOPLUMSAL BİR MESELEDİR”

Engelli bireylerin yaşadığı sorunların yalnızca bireysel olmadığını vurgulayan Aslanoğlu, "Bu, hepimizin ortak meselesidir. Eğitimden sosyal yaşama kadar birçok alanda karşılaştıkları engelleri kaldırmak için birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ BELEDİYELER ÖRNEK PROJELER SUNUYOR

CHP’nin engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak için mücadele ettiğini belirten Aslanoğlu, özellikle CHP’li belediyelerin bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. İzmir’de hayata geçirilen engelsiz yaşam projelerine dikkat çeken Aslanoğlu, "Rehabilitasyon merkezlerinden engelsiz ulaşım projelerine, engelli bireylere özel sanat liselerinden istihdam olanaklarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bu mücadelemiz devam edecek" dedi.

BAŞKAN DR. CEMİL TUGAY: "ENGELLİLİK, BİR İNSAN HAKLARI MESELESİDİR"

Engellilik Çalıştayı kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, engelliliğin yalnızca bireysel bir durum değil, aynı zamanda sosyal eşitlik ve insan hakları meselesi olduğunu vurguladı.

Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından engelli bireylerin sayısında belirgin bir artış olduğunu dile getiren Tugay, engelli vatandaşların yalnızca bireysel çabalarla değil, kamu politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"ENGELLİLER İÇİN KAPSAMLI POLİTİKA BELGELERİ HAZIRLANACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği Engellilik Çalıştayı’nın önemine dikkat çeken Tugay, "Bu çalıştayda çeşitli paneller ve grup çalışmaları gerçekleştirildi. Bugün ise yapılan tartışmalar sonucunda CHP’nin engelli bireylere yönelik kapsamlı bir politika belgesi ve eylem planı oluşturması hedeflenmektedir" dedi.

Tugay, engelli bireylerin yalnızca bir sosyal yardım konusu olarak değil, toplumsal yaşamın eşit yurttaşları olarak desteklenmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümden sosyal hizmetlere kadar geniş bir çerçevede çözüm önerileri sunulacağını söyledi.

"ENGELLERİN KALDIRILMASI TOPLUMSAL GÜÇLENMENİN ANAHTARIDIR"

"Engellilerin haklarını güvence altına almak, tüm toplumun daha güçlü hale gelmesini sağlayacaktır" diyen Tugay, bu doğrultuda CHP’nin engellilere yönelik politikalarının hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

AYLİN NAZLIAKA: "ENGELLİLERİN BAĞIMSIZ YAŞAM HAKKI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Engellilik Çalıştayı kapsamında bir konuşma yaptı. Çalıştaya katılan milletvekillerine, il ve ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve engelli hakları alanında çalışan uzmanlara teşekkür eden Nazlıaka, engelli bireylerin yaşadığı hak kayıplarına ve çözüm önerilerine değindi.

"AKP, ENGELLİ VATANDAŞLARA İKİNCİ SINIF MUAMELE YAPIYOR"

Nazlıaka, engellilerin ayrımcılığa uğradığını ve iktidarın politikalarının engelli bireyleri ikinci sınıf vatandaş konumuna ittiğini söyledi. "Engelli yurttaşlarımızın bağımsız yaşam hakkını savunmak için buradayız. Ayrımcılığa karşı durmak ve engelli haklarını temel bir insan hakkı olarak görmek zorundayız" dedi.

"HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ"

Konuşmasında engelli bireylere yönelik yanlış algılara da değinen Nazlıaka, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Toplum, engellileri nasıl anladığı ve onlara nasıl imkanlar sunduğuyla ölçülür. Eğer eşitlikçi bir yaklaşım sergilenmezse, ayrımcılık artar" diye konuştu.

Nazlıaka, engellilik konusunda yalnızca bireylerin değil, kamu otoritelerinin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda CHP’nin, uzman görüşlerine dayalı olarak yeni raporlar ve politika önerileri hazırlayacağını belirtti.

"CHP, SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYOR"

CHP’nin sosyal devlet anlayışı gereği engelli vatandaşlara yönelik kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediğini söyleyen Nazlıaka, bu kapsamda yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalara dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve CHP’li belediyelerin engelli yurttaşlara yönelik projelerinin önemine vurgu yaptı.

Engelli bireylerin ve ailelerinin sadece belirli günlerde değil, yılın her günü desteklenmesi gerektiğini belirten Nazlıaka, "CHP’li belediyeler, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için düzenli çalışmalar yürütmektedir" dedi.

"TASARRUF ADI ALTINDA ENGELLİLERE AYRILAN KAYNAKLAR KESİLMEMELİ"

Nazlıaka, son dönemde hükümetin ekonomi politikalarının engelli vatandaşları olumsuz etkilediğini belirterek, "Tasarruf adı altında engelli bireylere ayrılan bütçelerin kısıtlanması kabul edilemez. Engelli hakları bir lütuf değil, haktır" ifadelerini kullandı.

CHP’nin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal, ekonomik ve eğitim alanında kapsamlı politika önerileri sunmaya devam edeceğini belirten Nazlıaka, "Engelleri birlikte kaldıracağız" diyerek konuşmasını tamamladı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: "ENGELLİLİK DEĞİL, ENGELLENME SORUNUNU KONUŞMALIYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de düzenlenen Engellilik Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Çalıştayın, CHP'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı çalışmalarından biri olduğunu vurgulayan Özel, engellilik değil, engellenme sorununun tartışılması gerektiğini belirtti.

Özel, engelli bireylerin yaşadığı sorunların yalnızca fiziksel engellerden değil, sistemin eksikliklerinden kaynaklandığını söyledi. "Bugün burada, yıllardır bu alanda emek veren sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve engelli bireyler ile bir araya gelerek kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü’ne ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çalıştaya ev sahipliği yaptıkları için teşekkür eden Özel, CHP'nin sosyal adalet anlayışı doğrultusunda engelli bireyler için güçlü politikalar oluşturacağını ifade etti.

"İKTİDAR, ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAKLARINI YOK SAYIYOR"

Özel, AKP iktidarının engelli yurttaşlara karşı ayrımcı politikalar izlediğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. "Örneğin, engelli öğretmenlerin atanması konusu yıllardır çözülmüyor. Bugün Türkiye’de 63 bin engelli öğretmen atama bekliyor, ancak iktidar bu soruna kulaklarını tıkıyor. Bu sadece bir örnek; benzer şekilde engelli bireylerin istihdamı, eğitimi ve sosyal hakları konusunda da ciddi ihmal söz konusu" dedi.

"DEVLET, ENGELLİ SAYISINA İLİŞKİN GÜNCEL VERİLERİ AÇIKLAMIYOR"

Özel, Türkiye'de resmi verilere göre yaklaşık 5 milyon engelli birey olduğunu, ancak bu rakamın gerçek sayıyı yansıtmadığını belirtti. "Son resmi veri 3 yıl önce açıklandı ve gerçek sayı bundan çok daha fazla. Devletin şeffaf olması, verileri güncellemesi ve kamuoyuyla paylaşması gerekiyor" diye konuştu.

"CHP, ENGELLİ HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALACAK"

CHP'nin 2007 yılında engelli haklarına ilişkin kapsamlı bir program hazırladığını, ancak günümüz sorunlarına daha iyi çözümler üretmek için yeni bir yol haritası belirleyeceklerini söyleyen Özel, çalıştay kapsamında 15 farklı masada yürütülen çalışmaların CHP’nin yeni engelli politikalarına yön vereceğini vurguladı.

Özel, CHP'nin önümüzdeki süreçte engelli bireylerin haklarını koruyan yasalar çıkaracağını, kamu ve özel sektörde daha fazla istihdam yaratılacağını ve sosyal devlet anlayışını güçlendirecek politikalar geliştireceğini belirtti.

"ENGELLİLİL DEĞİL ENGELLEME SORUNU VAR"

Özel konuşmasını şöyle devam etti:

"Engellilik değil, engellenme sorunu var. Bu sorunu çözmek için ortak akılla hareket etmeli, ülkemizi tüm bireyler için yaşanabilir hale getirmeliyiz. Önümüzdeki iktidarımızda, engelli yurttaşlarımızın hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları için gerekli tüm adımları atacağız."

"ENGELLİ BAKANLIĞI KURULACAK"

Özgür Özel, "Engelli bakanlığı kurulacak ve başında engelli bir bakan olacak" dedi. Özel ayrıca "Engelli aylıkları yeniden hesaplanacak. Engelli ve yaşlısına bakan kişilere net olarak asgari ücret yatacak" ifadelerini kullandı./