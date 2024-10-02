Özgür Özel, Erdoğan planını açıkladı: 'Direnebildiği kadar direnmeye çalışacak'

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:04

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:04

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı. Erken seçim tartışmalarına yönelik konuşan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Emeklilik tercih ediyorsa kendi tercihi ama bizim onun için bir erken emeklilik planımız var" ifadelerini kullandı.Özel, “Erken seçim ısrarını nasıl yükselteceksiniz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Geçim olmazsa seçim olur’ dediğimizde meydanlar yıkılıyor. Anketlerde 31 Mart’ın hemen sonrasından yüzde 31 erken seçim talebi varken en son yüzde 56 okudum ben. Bu talep yükseldikçe siyaset toplumdan gelen sese kulaklarını bir yere kadar tıkayabilir. Ondan onra bunun karşılığını vermek zorundadır. Biz bu talebi yükseltiriz. Erdoğan, ‘Zamanında seçim olacak’ diyorsa ‘Ben bir daha yokum artık’ diyor demektir. Emeklilik tercih ediyorsa kendi tercihi ama bizim onun için bir erken emeklilik planımız var. Onun dediği gibi beş yılın sonunda değil, iki buçuk yılda ya gelsin seçimi yapalım ya da ondan sonrası başka bir bahis. Ama Türkiye’de Türk-İş’in açlık sınırını 19 bin lira açıkladığı noktada, sen asgari ücreti 17 bin lira yapıyorsan, bütün işçiler açsa sen nasıl erken seçime direneceksin? O direnebildiği kadar direnmeye çalışacak biz de zorlayabildiğimiz kadar zorlamaya çalışacağız"

"GEÇİMLE İLGİLİ SORUNLARI ÇÖZMEDİKLERİ İÇİN"

Özel, “Erdoğan 2027 yılında erken seçim dese buna nasıl karşı çıkacaksınız, diğer partilere ne diyeceksiniz” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Ben gelecek sene kasım ayından bir seçim yaptırabilmek için gayret içindeyim. Ama o seçim gerçekleşmezse ardından yeni bir siyasi düzlem oluşursa tabii ki bugünden o gün için bir şey söylemek zor. Geçen gün çok uğraşmış Sabah gazetesi ‘Özgür Özel Türkevi’ni eleştiriyordu’ demiş. Koyduğu şey, TÜRGEV’in yurdunu eleştiriyorum. Sanıyor, Türkevi’ni eleştiriyorum. Özgür Özel’in dünden bugüne siyasi tutarlılık içinde olmayan bir açıklamasını işte bulsa bulsa Sabah bunu bulabilmiş. Bulabildikleri buysa çok mutluyum ben. O yüzden ileride çelişkiye düşecek bir yanıtı bugünden söylemek istemem ama bu ülkenin gündeminde geçim var. Bu geçimle ilgili sorunları çözmedikleri için kaçınılmaz olarak seçim olacak.”