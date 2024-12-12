Özgür Özel 'Esad' çağrısına açıklık getirdi: Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi

Yayınlanma: 12.12.2024 - 19:17

Güncelleme: 12.12.2024 - 19:47

CHP lideri Özgür Özel, HaberTürk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devrilmesinden bir gün önce yaptığı konuşmada, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı" ifadelerini kullanan Özel, sözlerinin kamuoyunda tartışmalara neden olmasının ardından konuya açıklık getirdi.

Özel, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı sitesinde 6'sında ne söylenmiş. 'Esad'a çağrımız olmuştu, ne yazık ki olumlu cevap alamadık. İdlib zaten tamam ama Humus muhaliflerin elinde. Bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönül bunları istemiyor maalesef bölge sıkıntıda'.

Ertesi gün zafer. Erdoğan'ın elinde MİT var, sahada Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok elemanı var. Biz ana muhalefet partisiyiz. Sağolsunlar devletin bilgisi, belgesini kendilerine özel gibi tutuyor. Erdoğan 'durum hiç istemediğimiz gibi ilerlemiyor, muhalifler Şam'a doğru ilerliyor' diyor.

"BEN SÖYLEMİŞ OLSAM 10 KATI ELEŞTİRİ ALIRDIM"

Bu sözü ben söylemiş olsam, bugünün 10 katı eleştiri alırdım. Ben ne dediğimin çok farkındayım. O gün değil Pazartesi Şam düşseydi, kimse Özgür Özel bunu dedi demezdi. Kilis'teyim o arada. O konuşmayı yaptıktan 16 saat sonra Esad'ın ülkeyi terk ettiğini öğrendik.

"ERDOĞAN'IN NAMAZININ KAZASINI YAPMAK MİT BAŞKANINA DÜŞMEZ"

2012 yılında Erdoğan'ın ağzından 'Çok yakında Emevi camiine gideceğiz' demişti. 12 yıl önce. Bu namaz o namaz değil. Şimdi kılarsa da o namaz değil. O kadar şehit, dünya kadar sığınmacı var. O namaz o günkü namazdı. Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez.

"BENİM İÇİN ESAD HER ZAMAN DİKTATÖRDÜ"

Ben tatile gitmedim ki yasını tutayım. Benim için Esad her zaman diktatördü. Her zaman Suriye'nin demokratikleşmesini savundum. Esad rejimi 61 yıl artı 12 günde yıkıldı. Cezaevinizde işkence varsa, siz zenginseniz halk yoksulsa, eninde sonunda rejim yıkılır. Esad babasının yaptıklarını da ödedi. Meseleyi Baas rejiminden demokrasiye evriltme noktasında fırsatı yakaladı, Erdoğan gibi çarçur ettiği gibi 13 yıl var. Ben hiçbir zaman Esad'çı olmadım, Esad'a 'Esed' demedim.

"ONLAR DA DEMOKRASİYİ HAK EDİYOR"

Gerçekten Suriye'de Alevisi ile Sünnisi ile Kürdüyle Türkmeniyle bütün yapıların geleceğini hep birlikte birlikte yaşayacakları formüle katkı sağlarsak, bu konuda Suriye yaşanabilir bir yer olursa, hükümet doğru adımları atarsak biz destekleriz. Eğer Erdoğan 'Suriye'deki yapıda Kürtlerin temsilcisi olmaz' derse yanlış yapar. 'Bugüne kadar Arap Alevileri yönetti, biraz da burası yönetsin' derse yanlış yapar. Lazkiye'de yaşayan Arap Alevileri dünyanın en iyi insanları. Savaşın en mağdurları. Bu kadar diken üstünde yaşamak. Onlar da demokrasiyi hak ediyor."